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不滿被砍！ 男連開五槍洩憤帶槍自首 傷者中彈意識清楚
廖姓男子昨天深夜11時許，涉嫌持一把金牛座改造手槍，衝進北市大同區一家通訊行，朝著楊姓男子連開五槍，隨即帶槍枝至民族派出所自首，目前警方正漏夜偵訊中；受傷的楊男身體多處中彈，幸好送醫急救後，目前意識清楚在加護病房觀察。
據悉，30歲廖姓男子疑與受槍傷的楊男曾有債務糾紛，本月12日廖男遭楊男持刀砍傷，昨深夜疑似狹怨報復，持槍衝進昌吉街通訊行，近距離對著楊男連開五槍洩憤。
稍早，民族派出所有名男子上門，聲稱剛剛在通訊行開槍，並交出一把金牛座改造手槍。拿出槍枝的男子廖男，疑為四崁幫成員，廖聲稱日前因楊男受有刀傷，且秀出驗傷證明欲證實報復說詞，開槍只是要給個教訓。全案詳情為何，警方正漏夜偵訊，並釐清犯罪事實及開槍原因。
北市消防局昨深夜11點10分獲報，大同區昌吉街有傷患遭槍擊，左側前臂、小腿、腰部及右側臀部受有槍傷，意識清醒，送往馬偕醫院急救。楊男經搶救後目前意識清楚，在加護病房觀察中。
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