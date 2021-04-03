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第六車廂驚見新屍體 死亡人數恐增為51人

聯合報 / 記者翁至成／花蓮即時報導
花蓮地檢署檢察長俞秀端下午表示，在第6節車廂發現一屍體，不排除死亡人數再加一。
花蓮地檢署檢察長俞秀端下午表示，在第6節車廂發現一屍體，不排除死亡人數再加一。

花蓮地檢署檢察長俞秀端下午4時50分表示，在花蓮太魯閣撞車現場第6節車廂發現一屍體，目前尚未確認死者身份，不排除將死亡人數至51人。

俞秀端說，目前事故現場已進行搶修，先在第4節車廂發現一半身下肢遺體，後在第6節車廂發現一完整遺體，發現後已將該完整遺體DNA送至刑事局做鑑識。

俞秀端強調，一切要等到鑑識結果出爐，才能確定到底是不是新的屍體；至於鑑識結果，沒那麼快，無法在今天完成，因為前面還有很多DNA要鑑識。

花蓮太魯閣撞擊事故目前統計50人死亡，目前確定有姓名的是47位，而無人指認的無名屍則有4位。

台鐵 太魯閣撞車事故

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