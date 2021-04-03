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太魯閣號出軌50人死 檢察官漏夜採集殘缺遺體DNA
台鐵發生重大出軌意外造成50人死亡、逾百人輕重傷，50個遺體中許多殘缺不全，僅剩手、腳，無法讓家屬辨認，檢方目前確認26位死者身分，其中15位相驗完畢，眾多家屬現在仍在殯儀館外無法辨認遺體，花蓮地檢署檢察長俞秀端深夜表示，將用最快速度採驗死者DNA，有些DNA正送往刑事局路上，1、2天內就會完成全部相驗。
花蓮地檢署檢察長俞秀端說，目前有26位死者確認身分，其中15位完成相驗，這15位都有家屬指認；因大多遺體肢體不完整，對於無法辨識的遺體只能採集DNA，送刑事局及醫研究所送比對。
今天早上9點28分，台鐵太魯閣號408車次行經花蓮縣大清水隧道遭違停在斜坡的工程車滑落，列車遭撞擊出軌擦撞隧道壁、第4、5節車廂變形，第8節車廂死傷最多，肇事的49歲工程車司機李義祥傍晚被移送花蓮地檢署偵訊，由於他精神不穩定，檢察官決定讓他休息，明天早上開庭決定是否聲押。
俞秀端指出，檢察官分組在現場及必要場所搜索證據，會持續確認死者身分，沒有時間限制，把事情做完，現場人員有檢察官、道安會、刑事局、縣警局人員，已完成初步採証，
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