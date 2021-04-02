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知名色情影片網站SWAG被查抄 執行長妨害風化送辦

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

知名色情影片網站SWAG被警方查抄。刑事局查出該網站播放露骨性愛影片供付費觀看，研判4年多來累積上萬部，昨天在台北市搜索幕後經營公司，帶回劉姓執行長等35人調查，訊後將劉及重要幹部等5人依妨害風化罪嫌移送，並封鎖網站；檢方命劉30萬元交保，其餘請回。

警方調查，SWAG是藝人黃立成在2016年8月創辦，近3年由34歲劉姓男子接手，將主機架設美國，招募台籍女子拍攝三點全露性愛影片或直播，不乏性器官特寫、性虐待等猥褻內容；民眾免費註冊會員可預覽影片，線上刷卡或第三方支付購買「鑽石」代幣，便能觀看完整影片。

據調查，SWAG招募300多名女直播主，累積6萬餘名會員，由北市敦化北路「攻城獅」科技公司經營，透過32歲劉妻名下「鈔多」公司，聯繫第三方支付公司收費轉帳。警方清查公司帳戶流入資金高達12億元，事業有聲有色，有高階幹部月薪逼近30萬元。

刑事局上月接獲iWIN網路內容防護機構檢舉，電信偵查大隊第一隊從付費金流追查，昨天搜索相關公司及劉住家，持傳票帶回劉姓夫妻及34歲李姓男工程師、34歲招募直播主楊姓男主管、32歲陳姓女秘書，通知30名員工以證人身分詢問。

據了解，劉曾赴英國攻讀大學商學院會計系，返台在私人公司任職軟體工程師。他坦承經營SWAG，稱仿照日本A片產業模式，質疑為何日本可以，台灣卻不行。

警方說，會員支付台幣1元購買30顆「鑽石」，觀看每部影片需250顆「鑽石」，每次觀看時直播主分紅30至40顆「鑽石」，但網站不具過濾會員身分機制，供不特定者瀏覽，涉刑法妨害風化罪。

依妨害風化罪章第235條，散布、播送或販賣猥褻的文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，最重判刑2年。

警方查扣5台電腦，含管理帳號及密碼、直播主與會員資料，取得SWAG管理權限，將封鎖網站避免持續散布色情內容，後續不排除通知直播主查辦。

成人頻道SWAG日前推出捷運系列影片，遭到北捷強力譴責。圖／截自成人頻道SWAG臉書
成人頻道SWAG日前推出捷運系列影片，遭到北捷強力譴責。圖／截自成人頻道SWAG臉書
知名色情影片網站SWAG被警方查抄；刑事局查出該網站播放露骨性愛影片供網友付費觀看，搜索幕後經營公司，將劉姓執行長等5人依妨害風化罪嫌移送。圖／翻攝自SWAG網站
知名色情影片網站SWAG被警方查抄；刑事局查出該網站播放露骨性愛影片供網友付費觀看，搜索幕後經營公司，將劉姓執行長等5人依妨害風化罪嫌移送。圖／翻攝自SWAG網站

直播主 鑽石 猥褻

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