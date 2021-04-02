聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／兒子載老母至公園棄屍 檢將傳訊以釐清案情
獨自照顧85歲年邁母親的李男，上月22日深夜以輪椅推母親陳婦至中市西區麻園頭兒童公園溜滑梯平台棄屍，經警方調閱路口監器畫面，上月30日傳李男到案詢問，李坦承以輪椅載母親陳婦至公園，但對陳婦被以輪椅載到公園是生是死？為何會獨自離去，交代不清楚，檢察官將於近日內傳訊，以釐清本案諸多疑點。
上月23日清晨，民眾在台中市西區麻園頭兒童公園溜滑梯平台上發現陳姓老婦已死亡，向轄區台中市警一分局報案，因死者身上無任何證件，檢警先依無名屍處理，檢察官相驗遺體，發現死者身體無外傷，指示法醫抽血，送法醫研究所化驗有無毒物藥物反應。
檢察官指揮警方查死者身分，市警一分局民權派出所調閱多處路口監視器畫面，3月30日查出陳婦的兒子李男（54歲）於3月22日深夜以輪椅推母親陳婦至附近的麻園頭兒童公園溜滑梯平台棄屍，但他為何會將年邁母親棄屍在該處？為何獨自離去？有著不少疑點。
警方於3月30日晚間通知李男到案說明，他起先表示以輪椅載母親到麻園頭兒童公園散步，當時母親有生命跡象，後來改稱母親在家時就已死亡，才以輪椅推母親至公園，說法前後反覆。
檢察官上月31日，指揮警方聯絡死者家屬到殯儀館認屍，死者陳婦另外2個兒子經指認後，確認死者就是母親，但以輪椅推母親到公園棄屍的李男未到，檢察官將於近日內傳訊李男，以釐清疑點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言