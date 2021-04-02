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「愛馬仕姐」發文道歉 一句話又惹怒網友：毫無誠意

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「愛馬仕姐」發文道歉 一句話又惹怒網友：毫無誠意

聯合新聞網 / 綜合報導

吳女從事汽車經銷，常在個人社群軟體上PO出美照，可見生活優渥。記者柯毓庭／翻攝自IG
吳女從事汽車經銷，常在個人社群軟體上PO出美照，可見生活優渥。記者柯毓庭／翻攝自IG
日前爆料公社流傳一段影片，一名自稱是董事長、全身都是愛馬仕的女子在超商對著女店員咆哮，影片曝光後引起社會一陣撻伐，認為她的行為太過分，網友們甚至還肉搜出她的身分。事隔多日後，這名女子在臉書上發文向社會大眾致歉，但字裡行間卻讓網友覺得毫無誠意。

這名44歲的吳姓女子在超商為了折價商品與店員起了爭執，過程中她拿起手機錄影並PO網指控女店員態度不佳、自己遭到辱罵，吳女還動手扯掉對方身上的名牌，種種舉動也惹怒女店員，反擊要提告，吳女毫不在乎的回嗆「沒關係妳告我啊，我最愛打官司了，我花了一兩百萬打官司，我全身愛馬仕我哪有什麼差」。

影片一PO上網後引來眾多輿論，許多人一面倒地力挺女店員，還批評是吳女先態度有問題，網友們也紛紛肉搜這名「愛馬仕姐」，還灌爆她的IG和臉書，讓她趕緊發文道歉並出面滅火，隨後關閉臉書。

吳女2日凌晨在臉書發文道歉，但卻充滿濃濃酸味，讓網友痛批無誠意。 圖／翻攝自臉書
吳女2日凌晨在臉書發文道歉，但卻充滿濃濃酸味，讓網友痛批無誠意。 圖／翻攝自臉書

而今（2）日凌晨吳女再度在臉書上貼文致歉，開頭就先表示自己因為貪小便宜，詢問店員讓對方不耐煩地生氣說要提告，而當天因為有喝酒，酒後被罵無法忍耐才謾罵回去，對於這樣行為感到抱歉。她還說「謝謝大家教我，以後我就知道不能問。就算問被罵也要當自己兒女一樣忍耐。還有人PO我念員工犯錯也是不對的行為，不能念要包容員工、忍耐員工」，只不過這些話卻讓網友們感受不到誠意，甚至還有點酸。

網友們紛紛留言「本來就是妳的不對，先是對別人發脾氣，還敢說是別人生氣。還有阿姨妳亂撥別人頭髮還扯名牌還有理了！不要再說是酒導致的，妳連發這個文都不知道什麼嘴臉了」、「妳跳過很多對自己不利的對話耶，誠實交待比較好喔，影片都拍到了，而且還是妳自己拍的」、「妳先動手的部分為什麼不解釋呢？」、「根本就在避重就輕啊！整件事最大的主因就是妳欸」、「反諷法用的很好喔，果然符合妳打折的要求，抱歉都打六折」。

當中還有網友發現吳女有提到喝酒，懷疑有酒駕嫌疑，「所以是酒後開車？」、「那天有酒駕嗎？」還有人貼出目擊者力挺女店員的留言，表示當天女店員態度很好，後來是被吳女逼瘋的，店長有來協調，沒想到好聲好氣地也被告。

有目擊者留言力挺女店員。 圖／翻攝自臉書
有目擊者留言力挺女店員。 圖／翻攝自臉書

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