富商翁茂鍾買通官警包庇社會勞動 凌晨遭聲押禁見

翁茂鍾。圖／聯合報系資料照片 涉及「石木欽案」的富商翁茂鍾，因炒股被判刑1年確定，經檢察官准予易服社會勞動，但翁疑買通時任台南市警局官田分駐所主管與員警，官警不但替翁量身定做社勞資料，還讓翁原本執行期限提早完成，高檢署認為全案涉及貪汙，昨指派檢察官帶領11名事務官揮軍南下，搜索約談19名官警，同時帶回翁偵訊，檢方今凌晨以串滅證之虞聲押禁見翁與時任官田分駐所副所長楊博賢。

另，時任分駐所徐姓、張姓、曾姓、駱姓員警各交保10萬元，南檢離職林姓觀護佐理員交保8萬元。

這是石木欽案爆出多名司法官與翁茂鍾不當接觸案以來，檢方首次對翁進行的大規模偵辦動。

據調查，2002年翁茂鍾因旗下佳和實業財務不佳，為籌錢還貸款，結合股市名嘴「古董張」張世傑，炒作自家公司股票，獲利6千餘萬元，法院於2011年9月判翁1年徒刑確定，因刑期屬可易服社會勞動，免入監坐牢，台北地檢署囑託台南地檢署執行，南檢指揮官田分駐所負責監督執行社勞。

調查顯示，翁茂鍾要服的社會勞動就是去分駐所掃地、掃廁所等事項：高檢署接獲檢舉，顯示翁從來都沒有在分駐所出現，竟能在短短9個月內，將1年合計2196小時的社會勞動完成，質疑有官警收賄放水護航。

離譜的是，官田分駐所協助翁茂鍾偽造社會勞動資料的日期竟包括大年初一、颱風停班天等，顯與常情不符，發交台南地檢署偵辦。

刑法增訂社會勞動制度以來，受宣告6月以下徒刑、拘役者，尤其是無力易科罰金之經濟弱勢者，得以提供無償勞務服務替代入監執行，用服務執行機構之方式補償社會。

本案由台南地檢署檢察長葉淑文親自主持勤前教育，傳訊對象除翁茂鍾外，尚有8名現職員警、5名退休員 警、翁之秘書及已離職之觀護佐理員等人。