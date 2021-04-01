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馬祖岸巡查獲首宗走私牛奶貝 數量達1噸將追查溯源
海巡署第十一巡防區指揮部依據連江查緝隊情資顯示，民生物資需求增加，疑有不肖業者急欲走私未經檢疫農漁畜產品進入台灣地區，牟取不法利益，馬祖岸巡隊今天表示，日前就查獲馬祖地區首宗走私牛奶貝案件，經秤重後計約1千公斤，全案將依違反「海關緝私條例」函送財政部關務署基隆關裁處。
第十一巡防區主任熊同中召集連江查緝隊、第一○岸巡隊及第十海巡隊主官召開專案會議，針對海域、岸際及港口加強巡邏及安檢，防範未檢疫水產品輸入，危害市場經濟及國人健康。
馬祖岸巡隊福澳安檢所今年1月12日執行台馬之星台馬航線安檢時，意外查獲回運車輛疑似夾帶台灣稀有種「櫻桃寶石簾蛤(俗稱牛奶貝)」，伺機走私運回台灣牟利，隨即要求貨主及搬運工等6人就貨物進行全面拆箱檢查，並採樣送研究單位鑑定。
國立嘉義大學於上月17日針對送檢樣本做出鑑定結果，確認該貝類為櫻桃寶石簾蛤(學名Mercenaria mercenaria)，連江查緝隊旋即依違反「海關緝私條例」函送財政部關務署基隆關裁處，後續將向上溯源，阻絕未經檢疫水產品輸入台灣地區。
海巡署呼籲民眾勿以身試法，若違法走私未經檢驗核可之農漁畜產品，除破壞市場價格，損壞農漁民權益外，嚴重者甚至造成流行疫病傳染，影響國人身體健康甚鉅，也請民眾切勿購買來源不明或標示不清食品，如發現不法或需協助事項，請撥打「118」免費服務專線，海巡署將立即派員前往處置。
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