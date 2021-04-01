男子踩踏4歲繼女出氣致肝、胰臟破裂 處2年10月徒刑

台南市1名4歲女童的劉姓繼父去年5月間因經常晚歸遭女童母叨念，酒後兩人起爭執，女童驚醒後大哭，劉遷怒女童，用腳猛力踩踏其胸、腹，妻子阻止仍不為所動，持續踩踏4、5次，還叫女童起身摑臉後摔倒撞到電視櫃，妻子報警將女童送醫，隔天病情惡化，肝、胰臟破裂，緊急開刀救回，台南地院認他犯成年人故意對兒童犯重傷害未遂罪，處2年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，女童母親在女兒出生後認識了劉姓男子，去年1月間與女童母女及女童阿嬤同居在台南市永康區住處，案發後半個多月，劉與女童母親仍依原計畫結婚，成為女童的繼父，還為女童添了不到1歲的妹妹。

去年5月3日上午8時多在住處2樓房間內，劉因時常晚歸遭妻子叨念起爭執，因情緒不佳，在旁喝酒，同睡在一間臥室的女童被爭吵聲驚醒後放聲大哭，劉竟遷怒女童，明知她是早產兒且體弱多病，以右腳掌由上往下猛力踩踏當時平躺在地舖上女童胸、腹部，經妻子阻止仍不為所動，持續踩踏其胸、腹部達4、5次。

他命令女童起身，仍不斷啜泣而深感不耐，又掌摑其臉部，致重心不穩撞擊房內電視櫃，造成女童臉部、左耳、左鎖骨及右肋、左側腹等多處擦挫傷、瘀傷等，妻子報警處理，警方到場處理，並呼叫救護車將她送往奇美醫院就診。

女童經治療返家後，仍因持續嘔吐無法進食且不斷呻吟，阿嬤察覺有異，隔天零時再將女童緊急送往成大醫院急診，經醫師發現其肝臟有撕裂傷、腹膜炎且併有急性腎衰竭，還發出病危通知。

院方安排電腦斷層掃描，發現她肝臟有嚴重且大體積破裂、胰臟末端斷裂，胰管斷裂造成胰液流出，引發腹膜炎等病症，經緊急開刀，為女童肝臟栓塞止血及切除近三分之一胰臟，才救回一條命。

劉表示，因與妻子發生口角爭執，見女童哭鬧，一時情緒失控所致。辯護人主張，劉案發當日有飲用酒類，有控制能力下降的情形，經嘉南療養院鑑定，未達到導致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力，或辨識其行為違法或依其辨識而行為能力有顯著減低情形。

台南地院合議庭審酌，劉僅因與妻子發生口角爭執，見女童哭鬧，明知女童為早產兒、體弱多病，未加以安撫，反以右腳掌猛力踩踏方式踩踏平躺在地女童胸、腹部，生命一度垂危，幸經救治得宜，才造成重傷害。