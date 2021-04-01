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調查局有「徐組長」 高嘉瑜：想起勞金炒股「游組長」

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立委高嘉瑜今天就調查局遺失毒品案質詢調查局長呂文忠。她說，涉案的調查局航基站前組長徐宿良欠卡債、被強制執行薪水，卻與妻子奢華過活，讓她想起勞金炒股案的主角、勞動部勞金局投資組前組長游迺文。

高嘉瑜曾因勞金炒股案質詢勞動部，也關注調查局遺失毒品案的查察專案報告，今天在立法院司委會臨會登記發言。

高嘉瑜說，檢調以財產來源不明罪聲押徐宿良、徐妻，但罪名如何與毒品遺失案情連結，還看不出來；她說，「徐組長」讓她想到勞金局的「游組長」，「游組長」被檢舉４次後，職務仍不動如山，調查局有沒有人也包庇「徐組長」？

高嘉瑜質詢說，媒體可以取得徐宿良家人的臉書，徐在組長任內有無被人檢舉？徐的風紀問題有被釐清嗎？要求呂文忠回答。

呂文忠說，徐宿良在他任內沒有被人檢舉，但毒品遺失案去年發生後，檢視徐的過往紀錄知道徐有欠過卡債、被查扣過薪水。

關於外界指徐宿良的妻子炫富等情，呂文忠說，徐的妻子本身不列入公職人員財產申報的範圍內，有關徐宿良涉案案情，由桃園地檢署指揮偵辦，檢方考量證據因素，目前暫朝財產來源不明罪方向偵查。

立委何志偉說，遺失的6.5公斤安非他命，市值約700萬元，媒體報導檢調在徐家查獲5000萬元「剩下的錢來源是什？」；呂文忠說「沒有搜到5000萬這個事實」，至於確切查扣的錢是多少，如果檢察官認為可以的話，就會對外說明。

調查局長呂文忠上午到立法院司法及法制委員會備詢。呂文忠會前受訪時，對於航基站遺失毒品引起社會各界關注，再次表達道歉、遺憾。記者林澔一／攝影
調查局長呂文忠上午到立法院司法及法制委員會備詢。呂文忠會前受訪時，對於航基站遺失毒品引起社會各界關注，再次表達道歉、遺憾。記者林澔一／攝影

毒品 高嘉瑜 勞動部

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