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在國會17年沒罵今開嗆 費鴻泰：局長別弄髒調查局招牌

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

針對調查局遺失毒品案案情發展，立法院司法及法制委員會今天邀請調查局長呂文忠到會報告，立委費鴻泰說，調查局素質高，在國會17年從沒罵過調查局，贓物遺失不是小事，如果跨黨團立委要求局長下台，局長位子是保不住的。

呂文忠回應說，毒品遺失案調查局沒有當成小事在處理，正因為北機站同仁努力，才讓案情有所突破，會持續檢討。

費鴻泰說，調查局是情治單位中素質很高的部隊，破案率也高，但毒品遺失事件讓調查局好的印象完全不見了；費說，毒品遺失案發生迄今1年5個月，但在調查局裡就拖了1年，「怎麼會淪落到這種地步？」

費鴻泰說，在他念書的時代，能考上調查員都是很優秀的人，如果呂文忠要將毒品遺失案當成小事，就不要再當局長，不然會弄髒調查局的招牌。

費鴻泰詢問呂文忠被羈押的調查局航基站前組長徐宿良的年薪多少？呂文忠回約150萬元；費表示，依媒體的報導，徐宿良開500萬元的賓士車，「年薪150萬開500萬的車不覺得很不搭調？」

費鴻泰說，政黨會輪替，喜不喜歡某個調查局長是一回事，但調查局向來是有辦案績效的；調查局內部有政風、督察單位，卻對隱匿毒品遺失事件未發生作用，如果事情發生在民間，「調查局會容許毒販逍遙法外1年5個月才收網嗎？」

呂文忠今天到立法院司法及法制委員會。記者王聖藜／翻攝網路
呂文忠今天到立法院司法及法制委員會。記者王聖藜／翻攝網路

毒品 費鴻泰 立法院 調查局

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