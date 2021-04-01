角頭建文告別式3千人到場200名車送葬 場面花費逾千萬

這次出席建文告別式者一律黑色西裝、領帶及白襯衫，及禮生身著高衩深色旗袍一字排開，場面盛大。記者邵心杰／攝影 台南市安平區角頭陳建文（綽號建文），2月23日在安平區平通路遭昔日小弟蔡秉逸（綽號蝦米）持雙槍射殺死亡，家屬今天上午舉辦告別式，來自全省各地3000名道上兄弟到場參加，現場一對「青龍」巨大花柱及上百對蝴蝶蘭白花場面盛大，再加上200台勞斯萊斯、賓利等名車送葬車隊，道上兄弟直呼「希望讓大哥可以風風光光走了」。

據禮儀業者粗估，現場青龍巨大花柱、蝴蝶蘭白花都價值不斐，包括式場其他花卉及其布置林林總總加起來，至少上千萬元跑不掉。同時，告別式場正中央形同恩重如山般白花山丘，及建文側身巨幅照片，上頭「豈能盡如人意，但求無愧我心」，也道盡建文的人生哲學，走到人生終點，終究一別。

這場告別計有3000名道上兄弟到場參加，警方也出動600名警力到場安全維護及維護秩序，出席告別式者一律黑色西裝、領帶及白襯衫，及禮生身著高衩深色旗袍一字排開，場面盛大。

不少地方人士直呼，該場面比起國家政要或民代維安陣仗還要浩大。道上兄弟表示，已經很多年沒看到如此大陣仗，上次應是台南角頭綽號「南門王」王振鏗出殯時了。