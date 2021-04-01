調局遺失毒品太八卦？吳斯懷：檢調要即時澄清

檢調偵辦調查局遺失毒品案，依貪汙財產來源不明罪聲押調查局航基站前組長徐宿良夫妻獲准；立法院司法及法制委員會今天加開臨會，立委吳斯懷說，弊案讓人民對司法信任跌到谷底，如果媒體報導過於八卦，檢調要適時澄清。

臨會要求法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠就毒品遺失案後續查察專案報告，吳斯懷向呂文忠查證案情，並作建議。

吳斯懷說，法務部、調查局提供給委員會的報告避重就輕，這兩天，有線電視業者播放的影片，都與實際查案的內容很接近，媒體報導連續劇般的內容，讓外界充滿想像空間。

吳說，媒體稱在徐宿良家中查獲5000萬元現金，5000萬元要用點鈔機算，如果用手點鈔手會起泡，報導如果不是事實，因民眾只愛看八卦、會製造既定印象，檢調在不影響偵查不公開情況下，應予適時澄清，不說清楚，民眾就質疑調查局。

毒品遺失案案發時只口頭報告，是紀律問題，過去國軍也有這種能遮就遮的文化，涉案人的臉書、IG有沒有定期去巡邏一下發現問題？事發後，外界不要「誠懇檢討」、「全力改革」的答案，這種答案是不必準備的。