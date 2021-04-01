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航基站遺失6.5公斤安非他命 調查局長呂文忠致歉

中央社 / 台北1日電

調查局航基站遺失6.5 公斤安非他命，涉案的調查官徐宿良另涉財產來源不明遭收押。調查局長呂文忠今天表示，航基站遺失毒品引起社會各界關注，要再次表達道歉跟遺憾。

呂文忠今天上午出席立法院司法及法制委員會，就「法務部調查局毒品遺失後續查察情形」進行專題報告前，接受媒體聯訪作出上述表示。

呂文忠說，對於航基站遺失毒品引起社會各界關注，再次表達道歉跟遺憾；案件偵查部分，桃園地檢署昨天已說明；雖然在搜索中查扣現金、名牌包、手錶，但後續仍須由檢察官偵查認定。

他說，檢察官初步以財產來源不明罪嫌聲押徐宿良獲准，調查局在收到押票後，已將徐宿良停職。

呂文忠表示，案發後已全面檢討毒品保管、運送等程序，加強控管所有程序，避免再發生類似案件，也將借助科技強化證物鏈控管。

呂文忠還表示，媒體報導徐宿良有新台幣5000萬元現金，與事實有相當大的落差，但案件由檢察官偵查中，檢察官若認為可以說就會出來說明。

媒體另詢問法務部長蔡清祥，有可能要求調查局長下台嗎？蔡清祥表示，該負責的人就負責，但層級到哪，要看最後的偵查結果。

全案起於，法務部調查局航業處基隆調查站偵獲一起安非他命案件，108年11月由調查官鄭翊運送6.5公斤安非他命到調查局鑑識科學處鑑定，運送途中毒品「遺失」，經近1年航基站才向局本部報告。

案經桃園地檢署追查，去年11月19日依涉犯毒品危害防制條例等罪嫌，諭知案發時任航基站副主任林聖智、時任機動組長徐宿良各5萬元交保，調查官詹孟霖與鄭翊各10萬元交保境管。

檢調還查出，徐宿良有大批來源不明現金，依貪污治罪條例的財產來源不明罪嫌，日前向桃園地方法院聲請羈押禁見徐宿良夫妻獲准。

調查局局長呂文忠。圖／本報資料照片
調查局局長呂文忠。圖／本報資料照片

毒品 檢察官 法務部

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