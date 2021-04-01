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影／遭小弟槍殺台南角頭建文告別式 600警力蒐證已查獲6名通緝犯
台南市安平區角頭陳建文（綽號建文），2月23日在安平區平通路遭昔日小弟蔡秉逸（綽號蝦米）持雙槍射殺死亡，家屬今天上午在安平區華平路與建平七街口空地舉辦告別式，來自全省各地將近3000名道上兄弟到場參加，動員600多名警力戒備蒐證。
陳建文曾是嘉義市已過世聞人洪鴻彬手下，之後到台南市安平自立門戶，彼此成員私下仍有聯繫。他遭蝦米涉嫌持雙槍射殺身亡，警方保持高度戒備，今天除動用600名警方，霹靂小組背著M4突擊步槍到動警戒，連警犬也出動。
陳建文告別式上午10時開始，參與道上兄弟眾多，警方估計近3000人，除了本省掛天道盟盟主鐵霸曾盈富等人到會外，太陽會及竹聯幫都派員出席。
會場未選在台南市立殯儀館，另挑在華平路與建平七街口戶外搭建，主場地在空地上搭建相當寬闊，光是會場內貴賓座位就安排超過600個，還設有防疫檢測區。
台南市警察局今天動員8個分局與刑警大隊、保安大隊與少年隊共11個單位戒備防有心人滋事。警方將會場的周邊道路分成8區，指派8個分局共556名警力，鎖住周邊要道，要求各分局長現場調度指揮，在路口執行攔檢、盤查身分，已查獲6名通緝犯，帶回85名少年調查。
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