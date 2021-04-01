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黑道凌晨集結！赴台南角頭公祭 北市警逾百警力約制

黑道凌晨集結！赴台南角頭公祭 北市警逾百警力約制

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

日前遭手下槍殺身亡的台南市角頭陳建文，其家屬今天將舉行告別式，估計吸引大批道上人士到場；其中，台北市警方接獲情資，指有幫派人士將於今晨3時在萬華區長順街水門外停車場聚集，搭乘8輛遊覽車南下參加公祭，為避免人群聚集，發生治安事件，警方特別派上百名警力到場，最後在萬華車站旁發現一輛客運，對現場30餘名黑衣人抄錄身分後放行。

綽號「蝦米」的31歲蔡秉逸2月16日涉犯台南市安平區街頭殺人案，2月23日晚上又持槍朝昔日老大陳建文開9槍，陳當場死亡，蔡則主動投案，後續遭台南地院裁定羈押禁見。

陳建文家屬今天在台南市安平區華平路、郡平路口舉行告別式，上午10時的公祭將吸引大批道上人士到場。因研判北部團體會在凌晨集結南下，警方凌晨針對台北市各交流道匝道口實施路檢，抄錄人車資料、清查有無違禁品，極力避免治安事件發生。

其中，萬華分局警方近日接獲情資，指竹聯幫弘仁會成員約定在萬華區長順街底水門外停車場集合，近300人將由8輛遊覽車載送至台南市參加公祭；為避免黑道公然聚集無視公權力，甚至引發治安事件，台北市警方緊急部署逾150名警力，今晨2時到長順水門外停車場待命，加強周邊巡守。

因大批警力坐鎮，弘仁會成員臨時改變計劃，分散至萬華區武昌街、萬華車站等多處集結上車，警方獲報後將警力轉往乘車處，對現場30餘名黑衣男子進行盤查、抄錄身分，確定身上無違禁品後才放人上車，車輛於凌晨3時許離開。

台北市警方緊急部署逾150名警力，今晨2時到長順水門外停車場待命。記者李隆揆／攝影
台北市警方緊急部署逾150名警力，今晨2時到長順水門外停車場待命。記者李隆揆／攝影
警方獲報後將警力轉往乘車處，對現場30餘名黑衣男子進行盤查、抄錄身分。記者李隆揆／攝影
警方獲報後將警力轉往乘車處，對現場30餘名黑衣男子進行盤查、抄錄身分。記者李隆揆／攝影
台北市警方緊急部署逾150名警力，今晨2時到長順水門外停車場待命。記者李隆揆／攝影
台北市警方緊急部署逾150名警力，今晨2時到長順水門外停車場待命。記者李隆揆／攝影
台北市警方緊急部署逾150名警力，今晨2時到長順水門外停車場待命。記者李隆揆／攝影
台北市警方緊急部署逾150名警力，今晨2時到長順水門外停車場待命。記者李隆揆／攝影
警方獲報後將警力轉往乘車處，對現場30餘名黑衣男子進行盤查、抄錄身分。記者李隆揆／攝影
警方獲報後將警力轉往乘車處，對現場30餘名黑衣男子進行盤查、抄錄身分。記者李隆揆／攝影

北市 停車場 情資

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