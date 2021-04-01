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緝毒內鬼？調查局前組長徐宿良夫妻豪奢照曝光

聯合報 / 記者張宏業曾健祐／連線即時報導

徐宿良與妻子李翠萍。圖／翻攝臉書
徐宿良與妻子李翠萍。圖／翻攝臉書
調查局航基站前組長徐宿良疑與毒梟掛勾索賄遭收押，調查發現徐宿良妻子李翠萍是各大百貨名牌專櫃VIP，擁有LV、Dior、CUCCI各式名牌包與名表，常上網PO文炫富，毫不避諱自己老公是調查官。徐宿良從早年負債累累的卡奴到坐擁豪宅、賓士名車、名牌手表與包包，令不少調查官質疑是否因「毒品改變了人生？」

據了解，徐宿良因緝毒工作緣故經常要加班，李翠萍一個人時常帶兒子投宿高檔的君悅酒店，不僅大啖美食，還享受SPA。今年農曆年前，李翠萍PO剛入手的新款LV快潮流包照片，內文顯示「拍照過來、喜歡就刷了，快一年都待在家防疫，卡費好像也沒少過耶」；另附上一張LV的「MOON DIVEN」名表照，還有最新IPHONE12手機照。

李翠萍也是愛馬仕忠實客戶，常去專櫃購買愛馬仕絲巾，1條絲巾至少1萬5千元起跳，李女把絲巾裱框放在家中牆壁，宣稱自家客廳是「繽紛愛馬仕動物樂園」；李女同時是知名香氛Jo Malone愛用者，家裡堆滿各式香氛禮品，LV名牌包、絨毛靴、Chanel皮夾、Dior郵差袋更是如數家珍，連過年用的紅包都是Cucci，豪奢程度爆表。

李翠萍擁有LV少量快潮流包。圖／翻攝臉書
李翠萍擁有LV少量快潮流包。圖／翻攝臉書

調查局航基站去年11月爆發搞丟6點5公斤安毒事件後，徐宿良被拔官改調航高站，李翠萍還幫徐宿良清洗調查局辨識背心，並在臉書寫道「欲戴皇冠必承其重，洗乾淨的背心，讓我眼前一片霧水」、「我就當你是去遠方受訓，我住長江頭，君住長江尾，記得老娘，我的獨守，你要守身如玉。」

當時李翠萍認為徐宿良被誣陷調職，還發文抱怨「怨嗎，公職家眷怨不得；恨嗎，還真的很厭惡那位老鼠屎」、「這時期是偵查不公開，由不得我來解釋，只能等時間跟公平」；基層調查官質疑，老鼠屎是誰？批評既然是公職家眷就應該低調樸實，怎會有貴婦般頂級生活？錢從哪來？

據指出，徐宿良月薪頂多10萬，卻擁有市價約500萬的高級賓士車，還曾帶兒子去逛沛納海表店，因妻子李翠萍愛高調PO炫富照才引起注意。

徐宿良妻子李翠萍是LV高端客戶。圖／翻攝臉書
徐宿良妻子李翠萍是LV高端客戶。圖／翻攝臉書
徐宿良爽開高檔賓士車。圖／翻攝臉書
徐宿良爽開高檔賓士車。圖／翻攝臉書
李翠萍擁有愛馬仕絲巾。圖／翻攝臉書
李翠萍擁有愛馬仕絲巾。圖／翻攝臉書
李翠萍擁有大批Jo Malone香氛。圖／翻攝臉書
李翠萍擁有大批Jo Malone香氛。圖／翻攝臉書
李翠萍擁有LV「MOON DIVEN」名表。圖／翻攝臉書
李翠萍擁有LV「MOON DIVEN」名表。圖／翻攝臉書
李翠萍擁有高價LV絨毛靴。圖／翻攝臉書
李翠萍擁有高價LV絨毛靴。圖／翻攝臉書

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