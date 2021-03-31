娃娃機大盜橫行彰雲嘉南犯數十起 台南新營警逮捕2嫌

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市麻豆、佳里、善化、新營分局轄區，陸續發生多起娃娃機店兌幣機遭盜取現金，新營警方前晚循線逮捕2嫌，清查共犯下彰、雲、嘉、台南等地區數十起娃娃機店竊盜案，不法所得逾50萬元。2人坦承因缺錢鋌而走險，檢方訊後由台南地方法院裁定羈押禁見。

落網的分別為43歲台南白河區陳嫌，以及42歲嘉義太保市許嫌。警方說，台南市警察局長方仰寧指示刑事警察大隊召集相關分局偵辦，由新營分局彙整資料報請南檢檢察官蔡宜玲指揮偵辦，新營警方掌握陳、許涉嫌重大，前晚持搜索票分別前往兩人住處，2人一度拒捕，最後仍遭警方制伏。

據悉，陳、許2嫌一胖一瘦，利用深夜時段共乘懸掛不實車牌機車或休旅車，挑選無人看守娃娃機店犯案。

經新營警方掌握2人，上述時間前往收網，當場查扣犯案使用自小客車1輛、海洛因、竊盜工具等贓證物。初步統計犯下彰化、雲林、嘉義、台南等地區數十起娃娃機店竊盜案。

警方查扣毒品及犯案工具。記者謝進盛／翻攝
警方查扣毒品及犯案工具。記者謝進盛／翻攝
2名娃娃機大盜橫行彰雲嘉南犯數十起，經台南新營警方循線逮捕。記者謝進盛／翻攝
2名娃娃機大盜橫行彰雲嘉南犯數十起，經台南新營警方循線逮捕。記者謝進盛／翻攝

竊盜 警察 嘉義

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