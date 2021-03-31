遺失毒品案 蔡清祥擬推無線射頻辨識管理贓證物

調查官徐宿良涉遺失毒品案，30日因財產不明遭檢方聲押獲准。法務部長蔡清祥今受訪說，檢方個案不會送到法務部，但已要求調查局強化贓證物的管理，並擬全面推行無線射頻辨識。

法務部今天辦理媒體茶敘，蔡清祥於茶敘後接受媒體聯訪時做出上述表示。他說，調查局航業處去年爆出遺失6.5公斤毒品後，調查局與檢察機關就介入偵辦，經過努力，終於有所突破，同時也對於現有的贓證物保管制度做了大幅度檢討，他也請所屬機關對贓證物進行嚴加監督與管理，避免相同事情再度發生，若有必要，不排除修法精進。

蔡清祥指出，台中地檢署之前就透過無線射頻辨識（RFID）技術管理特殊贓證物，例如:槍枝、彈藥、毒品等，詳細記錄經辦與去向，成效不錯，擬全面推廣到調查局與所有檢察機關，減少贓證物滅失的可能。

蔡清祥提及，查扣的毒品原料部分，在毒品條例已修正第18條第2項規定，尚待行政院指定施行日期，法務部已先制訂「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，以利儘速銷毀。

媒體詢問，桃園地檢署究竟在徐宿良家中搜索查扣多少現金，蔡清祥回應表示，法務部屬於司法行政機關，無權干預或了解個案案情，但他相信檢察官會基於手頭證據認定犯罪所得；他也強調，公務員依法有申報財產的義務，徐宿良的收入與家中查扣的現金及有價物品是否吻合，則待檢察官進一步查證。

媒體質疑調查局對外說明徐宿良案件，似乎慢半拍，是否不敢面對自家人的弊案，蔡清祥說，這應該是聯繫上的問題，未來會請調查局重新檢討並加強對外聯繫，減少誤解。

法務部官員指出，無線射頻辨識（Radio Frequency Identification，簡稱RFID），為一種「非接觸式」的自動識別技術；其核心元件是一個直徑小於2毫米的電子標籤（Tag），相距幾釐米到幾米距離內通過感測器發射的無線電波，就可讀取電子標籤內儲存的資訊，用以識別電子標籤所代表的商品、器具或人的身分）以數位化管理扣案毒品等物，讓贓證物管理更加有效率及安全。