快訊

影／暖心男幫小兄妹付帳身分曝光 炒飯功夫還獲950萬點閱

評／「大排長榮」後誰來賠？長賜輪事件的責任歸屬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查官辦毒品案藏巨款？法務部長蔡清祥：沒有詳細訊息

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

桃園地檢署偵辦調查局扣案毒品遺失案，聲押調查局航基站前機動組組長徐宿良、徐妻李翠萍獲准，外傳，檢調在徐家中搜獲大批現金，法務部長蔡清祥今天說，有多少錢？如何估算？他沒有詳細訊息，檢察官會再查證。

蔡清祥表示，毒品遺失案發生後，調查局及其他機關都非常積極偵辦，才有這樣的突破，另也對現有制度如何改善做檢討，特別對毒品贓物嚴加監督與管理。

關於外指徐宿良遭搜獲5000萬元以上巨款，懷疑與毒梟掛勾等，蔡清祥表示，這完全是媒體的報導，金額或東西怎麼得知？多少錢？如何估算？都要進一步查證，他沒有比較詳細的訊息。

蔡清祥還說，公務員財產有申報的義務，就應該依法申報，他相信檢調都還會進一步查證。

蔡清祥說，調查局有督察處、政風單位，會雙管齊下對同仁的品操、辦案程序嚴加督導，至於檢、調對外界質疑的回應速度不同，蔡清祥則認為是連繫的問題，將要求檢調未來跟外界溝通時檢討、加強。

蔡清祥說，包含檢察、調查機關對所有的贓證物，應要做嚴加控管，也要利用現代科技；他舉例，如台中地檢署有以RFID科技設備來做槍彈、毒品、貴重物品的贓證物管理，示範成效就很良好，制度會推展到所有的檢查、調查機關。

蔡清祥說，毒品遺失案件是不是故意隱瞞，還要進一步了解、查證，縱使找不到，也應該往上陳報，想辦法找出來，縱使找不出來，也要立即處理，實在不應該有隱瞞的事實發生。

調查官辦毒品案藏巨款？蔡清祥：沒有詳細訊息。記者王聖藜／攝影
調查官辦毒品案藏巨款？蔡清祥：沒有詳細訊息。記者王聖藜／攝影

蔡清祥 毒品 公務員

延伸閱讀

搜金庫押兩人 調局丟毒品案揪出內鬼

調查局丟毒品揪出老鳥內鬼 菜鳥調查官拒搜索捍清白

相關新聞

影／自稱「四騎士」要「殺鳳梨」給行人吃 北捷4度收恐嚇信

台北捷運又收到恐嚇信！北捷客服中心人員今早8時13分接獲一封恐嚇信件，一名自稱「四騎士」民眾稱要在龍山寺站「殺鳳梨」請來...

吃完恐怖女友煮的麵昏睡 命根子遭剪斷只剩一點五公分

彰化縣溪湖鎮52歲黃姓男子昨天深夜被越南籍馮姓女友剪斷生殖器，沖進馬桶，男子因吃了女友煮的花雕雞泡麵而昏睡，痛醒時發現命...

愛馬仕姐控女店員態度差反被撻伐 超商：總部統一回應

聲稱自己「一身愛馬仕」的吳女昨天前往新北市泰山區一家超商消費，認為女店員先幫另名消費者結帳，要她在一旁等待，認為女店員態...

調查官辦毒品案藏巨款？法務部長蔡清祥：沒有詳細訊息

桃園地檢署偵辦調查局扣案毒品遺失案，聲押調查局航基站前機動組組長徐宿良、徐妻李翠萍獲准，外傳，檢調在徐家中搜獲大批現金，...

台中預拌車司機違規右轉 直行女騎士被前輪輾過爆頭亡

台中市賴姓男子今天上午10時許，開車行經南屯區環中路五段時，要右轉永春東三路，賴未依規定先行駛到慢車道，直接快車道右轉，...

扯超商店員名牌嗆「告我啊」PO網 愛馬仕姐真的被告了

吳女到連鎖超商消費，疑因不耐久候又認為廖姓店員態度不佳，拿起手機錄影質問「第二件（打折）是什麼？」、「態度那麼差、告我沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。