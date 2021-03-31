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調查官辦毒品案藏巨款？法務部長蔡清祥：沒有詳細訊息
桃園地檢署偵辦調查局扣案毒品遺失案，聲押調查局航基站前機動組組長徐宿良、徐妻李翠萍獲准，外傳，檢調在徐家中搜獲大批現金，法務部長蔡清祥今天說，有多少錢？如何估算？他沒有詳細訊息，檢察官會再查證。
蔡清祥表示，毒品遺失案發生後，調查局及其他機關都非常積極偵辦，才有這樣的突破，另也對現有制度如何改善做檢討，特別對毒品贓物嚴加監督與管理。
關於外指徐宿良遭搜獲5000萬元以上巨款，懷疑與毒梟掛勾等，蔡清祥表示，這完全是媒體的報導，金額或東西怎麼得知？多少錢？如何估算？都要進一步查證，他沒有比較詳細的訊息。
蔡清祥還說，公務員財產有申報的義務，就應該依法申報，他相信檢調都還會進一步查證。
蔡清祥說，調查局有督察處、政風單位，會雙管齊下對同仁的品操、辦案程序嚴加督導，至於檢、調對外界質疑的回應速度不同，蔡清祥則認為是連繫的問題，將要求檢調未來跟外界溝通時檢討、加強。
蔡清祥說，包含檢察、調查機關對所有的贓證物，應要做嚴加控管，也要利用現代科技；他舉例，如台中地檢署有以RFID科技設備來做槍彈、毒品、貴重物品的贓證物管理，示範成效就很良好，制度會推展到所有的檢查、調查機關。
蔡清祥說，毒品遺失案件是不是故意隱瞞，還要進一步了解、查證，縱使找不到，也應該往上陳報，想辦法找出來，縱使找不出來，也要立即處理，實在不應該有隱瞞的事實發生。
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