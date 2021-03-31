北捷遭恐嚇「殺鳳梨」和衝撞總統府 警加強維安

台北捷運公司3月間接獲4次恐嚇。今天就有人揚言要在捷運站殺鳳梨和開車衝撞總統府。北市警方說，已加強捷運龍山寺站警力巡邏、站體守望和總統府安維，並積極偵辦中。

台北市警察局捷運警察隊下午發布新聞稿表示，北捷公司上午接獲恐嚇電子信件，內容揚言要在龍山寺站殺鳳梨請行人吃，並要在3天內開車衝撞總統府等。

警方獲報後，立即加派警力前往龍山寺站執行巡邏及站體守望，以維護旅客安全；另，通報轄區市警局中正第一分局加強各機關安全維護；並同步轉知國安、憲兵等單位加強總統府安維；目前也和市警局刑事警察大隊科偵隊積極追查恐嚇信件來源。

捷警隊表示，近來網路匿名仇恨或恐嚇他人的負面訊息層出不窮，捷運系統每天運輸旅客多達數百萬人次，易成為欲製造恐慌者的目標，除落實勤務綿密及提高見警率外，也在各站設有各式防彈盾牌或防砍圓盾、防爆毯等裝備，以隨時因應突發狀況應變防處。

捷警隊呼籲，民眾勿任意在網路散布恐嚇公眾安全言論，任何危害公共安全違法行為，警方將全力追查、依法究辦。

北捷繼12日的古亭站恐嚇案後；13日又有一名少年因和父親吵架，竟以其父名義傳恐嚇訊息到北捷預告大坪林站爆炸；15日晚間再接獲男子恐嚇電話，聲稱隔天將在中山地下街的超商引發爆裂，均被警方迅速偵破。