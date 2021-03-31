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網路活躍現實孤寂 3%青少年想輕生

台灣醒報 / 記者張庭維╱台北報導

數位時代下的青少年，每8位就有1位感到孤寂。張老師基金會31日針對青少年心理調查發現，有高達60%的青少年休閒時間都在網路中度過，但虛擬世界中有太多的錯誤資訊及霸凌狀況，青少年沒有管道去訴說，再加上現實生活的人際疏離，長期累積的壓力及孤寂感攀升，導致3%的青少年有強烈自殺想法。

家庭、社交的惡性循環

「網路發達帶來便利，卻也丟失了人際互動。」張老師基金會董事長葛永光表示，數位時代網路資訊發達，現在青少年人手一機，日常生活都靠手機軟體聯繫，現實中的社交關係薄弱，因此在脫離網路回歸現實後，總會產生孤寂感，長期累積就可能演變成焦慮、憂鬱等症狀。

張老師基金會執行長涂喜敏補充說，不僅是人際因素的關係，父母給予孩子的壓力也是主因，現代雙親家庭工作很累，回到家與孩子的互動及溝通變少，在雙方不瞭解彼此的情緒下，父母又想強勢介入孩子的課業情況，就會爆發家庭的爭吵，長久下來形成惡性循環。

在教育方面，現在的課綱升學要求做學習歷程，美意是要讓孩子有更多元的發展，包括社會服務時數、才藝表演等經驗，但也導致青少年要兼顧課業，還要多才多藝，得把自己塑造成全方面都完美的人，無形之中都給青少年造成巨大壓力，在求助無門的情況下，使用毒品或是自殘的風險大增。

活在社交軟體的世界

「數位時代下的青少年是最會用社群軟體的一代，但也是最不懂得社交的一代。」金車文教基金會總幹事曾清芸表示，現在青少年為「讚」而活，對於社群軟體的關注度很在意，活在社群濾鏡下，卻不敢與人面對面社交，將真實的自己隱藏，導致心理不安全感積累，脫去虛擬世界的身分，多數的青少年情緒低落。

因此她呼籲，父母要多與孩子做良性的溝通與互動，而現在很多老師只管教學，卻忘了關心學生的社交狀況，希望學校也能設立相關的機制跟管道，讓青少年有求助及暢所欲言的地方，也歡迎家長、青少年多使用1985專線尋求協助。

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