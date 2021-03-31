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影／毒品中盤商南部販毒 南警破獲還查到2把槍

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

屏東縣50歲蔡姓毒品中盤商，涉嫌透過網路通訊軟體在屏東、高雄及台南地區聯繫販毒，台南市刑大偵六隊前天循線在屏東將他逮捕到案，查獲大批海洛因毒品和2把改造手槍，蔡否認販毒，供稱是毒品是友人寄放，警詢後依毒品及槍砲罪嫌法辦。

警方數月前接獲線報，以蔡姓主嫌為首販毒集團在屏東縣九如地區利用藏匿於社區內，透過網路通訊軟體在屏東、高雄及台南地區聯繫進行販毒以牟取暴利，台南市刑大偵六隊、第四隊及新化分局等單位共組專案小組蒐證確實後，報請屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦。

專案小組追查後，前天認時機成熟，向屏東地方法院聲准搜索票，順利緝獲蔡姓主嫌等3人到案，在藏匿處查扣第一級毒品海洛因286.45公克，其中佋半塊海洛因磚，第二級毒品安非他命27.41公克、販毒所得贓款48萬6000元，及販毒用之相關贓證物。

同時查獲黑色、銀色仿貝瑞塔手槍各1枝、子彈25顆，全案以違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦。

台南市刑大偵六隊破獲販毒集團，查扣大批毒品及改造手槍。圖／讀者提供
台南市刑大偵六隊破獲販毒集團，查扣大批毒品及改造手槍。圖／讀者提供

屏東縣 毒品 販毒

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