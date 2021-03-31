影／毒品中盤商南部販毒 南警破獲還查到2把槍

屏東縣50歲蔡姓毒品中盤商，涉嫌透過網路通訊軟體在屏東、高雄及台南地區聯繫販毒，台南市刑大偵六隊前天循線在屏東將他逮捕到案，查獲大批海洛因毒品和2把改造手槍，蔡否認販毒，供稱是毒品是友人寄放，警詢後依毒品及槍砲罪嫌法辦。

警方數月前接獲線報，以蔡姓主嫌為首販毒集團在屏東縣九如地區利用藏匿於社區內，透過網路通訊軟體在屏東、高雄及台南地區聯繫進行販毒以牟取暴利，台南市刑大偵六隊、第四隊及新化分局等單位共組專案小組蒐證確實後，報請屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦。

專案小組追查後，前天認時機成熟，向屏東地方法院聲准搜索票，順利緝獲蔡姓主嫌等3人到案，在藏匿處查扣第一級毒品海洛因286.45公克，其中佋半塊海洛因磚，第二級毒品安非他命27.41公克、販毒所得贓款48萬6000元，及販毒用之相關贓證物。