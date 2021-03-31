抓竊毒內鬼 調查局：部分報導與事實不符、不對外說明

調查局去年爆出搞丟6點5公斤毒郵包安非他命，北機站經過4個月清查，懷疑航基站前機動組長徐宿良長期利用職務涉充當內鬼與毒梟掛鉤，前天赴徐位於第三地的「金庫」搜索，查扣破億現金、大批勞力士名表及名牌包；檢方認為鉅款是販毒不法所得，依貪汙等罪聲押徐宿良及女友李翠萍獲准。調查局今天上午召開記者會，表示媒體報導內容部分與事實不符，但基於偵查不公開，不便對外說明。

檢調懷疑，徐宿良為了錢鋌而走險，涉利用辦公處所監控漏洞，長期將扣押毒品物證交付毒販換取報酬，若真如此，雙方幾乎都是無本生意，猶如「超完美販毒管道」。

知情人士說，徐宿良藏錢的「秘密金庫」地點隱密，只有女友李翠萍知情，北機站搜索時，在現場查扣超過5千萬元現金，光是數錢都數到手軟，還借了點鈔機清點，現場還有「綠水鬼」等價值不菲勞力士表、LV等名牌包，懷疑這些奢侈品是販毒後拿來洗錢之用。

呂文忠當時下令徹查，北機站大規模約談時任航基站副主任林聖智、航業處基隆站機動組長徐宿良、航基站毒品案承辦人詹孟霖，及負責運送毒品的調查官鄭翊，並對4人採檢尿液移送桃檢偵辦，訊後命4人5至10萬元交保。