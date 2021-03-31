快訊

台積電12廠冒白煙 疑電路故障起火1人送醫

比改名鮭魚更好康！縣市補助從出生顧到老 快遷戶口拿好拿滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抓竊毒內鬼 調查局：部分報導與事實不符、不對外說明

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

調查局去年爆出搞丟6點5公斤毒郵包安非他命，北機站經過4個月清查，懷疑航基站前機動組長徐宿良長期利用職務涉充當內鬼與毒梟掛鉤，前天赴徐位於第三地的「金庫」搜索，查扣破億現金、大批勞力士名表及名牌包；檢方認為鉅款是販毒不法所得，依貪汙等罪聲押徐宿良及女友李翠萍獲准。調查局今天上午召開記者會，表示媒體報導內容部分與事實不符，但基於偵查不公開，不便對外說明。

檢調懷疑，徐宿良為了錢鋌而走險，涉利用辦公處所監控漏洞，長期將扣押毒品物證交付毒販換取報酬，若真如此，雙方幾乎都是無本生意，猶如「超完美販毒管道」。

知情人士說，徐宿良藏錢的「秘密金庫」地點隱密，只有女友李翠萍知情，北機站搜索時，在現場查扣超過5千萬元現金，光是數錢都數到手軟，還借了點鈔機清點，現場還有「綠水鬼」等價值不菲勞力士表、LV等名牌包，懷疑這些奢侈品是販毒後拿來洗錢之用。

呂文忠當時下令徹查，北機站大規模約談時任航基站副主任林聖智、航業處基隆站機動組長徐宿良、航基站毒品案承辦人詹孟霖，及負責運送毒品的調查官鄭翊，並對4人採檢尿液移送桃檢偵辦，訊後命4人5至10萬元交保。

檢方認為鉅款是販毒不法所得，依貪污等罪聲押徐宿良及女友李翠萍獲准。調查局今天上午召開記者會，表示媒體報導內容部分與事實不符，但基於偵查不公開，無法透露內容。

調查局副局長黃義村。記者柯毓庭／攝影
調查局副局長黃義村。記者柯毓庭／攝影

販毒 毒品 勞力士

延伸閱讀

影／調查局老鳥內鬼涉掛鉤毒梟 月薪10萬竟搜出破億元

女友提分手 他闖大學女舍咆哮

搜金庫押兩人 調局丟毒品案揪出內鬼

影／分手難受連闖2關進女大生舍 高雄恐怖情人被捕痛哭

相關新聞

調查局老鳥內鬼和毒梟勾結「偷天換日」金庫藏金恐破億

調查局去年爆出搞丟6點5公斤毒郵包安非他命，北機站經過4個月清查，懷疑航基站前機動組長徐宿良涉充當內鬼與毒梟掛鉤，長期利...

搜金庫押兩人 調局丟毒品案揪出內鬼

調查局去年爆出搞丟六點五公斤毒郵包安非他命，案情有重大突破。北機站經過四個月的清查後，懷疑航基站前機動組長徐宿良涉充當內...

調查局搞丟6.5公斤安毒有內鬼 調查官藏5千萬被收押

調查局去年底爆出搞丟6.5公斤毒郵包安非他命，4名承辦調查官遭調查拔官，案情近日有重大突破，檢調懷疑航基站前組長徐宿良與...

大麻案增多 高檢發警訊

台灣高等檢察署昨發布毒情分析報告，近期查獲大麻案件數、株數增多，恐成吸毒主流；另新興毒品持續氾濫，施用者多為青少年，且摻...

影／毒品中盤商南部販毒 南警破獲還查到2把槍

屏東縣50歲蔡姓毒品中盤商，涉嫌透過網路通訊軟體在屏東、高雄及台南地區聯繫販毒，台南市刑大偵六隊前天循線在屏東將他逮捕到...

警局天花板藏槍枝毒品 秘密曝光後的「管考」問題

日前警界傳出一起「新北市政府警察局刑事警察大隊天花板搜出槍毒」的離奇事件，據報載，該事件乃警方內部調查，該大隊去年底承辦竹聯幫寶和會組織案，丟失名錶案而意外發現的「案外案」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。