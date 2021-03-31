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影／外送員騎車搖又晃 鼻子有白色粉末 警攔查是毒駕！
外送員游姓男子日前騎車一路搖又晃，新北保大員警察覺有異，上前攔查發現游男鼻子上沾有不明白色粉末，經查竟是K他命，涉嫌毒駕，警詢後依公共危險及毒品罪嫌送辦。
新北保大第二中隊員警23日晚上9時許，巡邏行經泰山區泰林路3段，發現前方一輛機車在行駛的車道上左晃右偏，員心其安全，驅車上前攔停關心，神情恍惚、眼神空洞，也站立不穩，一度還以為是酒後駕車。
員警持酒測器檢測，並無酒精反應，查證其身分時，員警眼尖心細地發現游男鼻孔內有明顯的白色粉末，詢問之下得知他剛才在附近加油站，以皮夾內的卡片刮取K他命並施用，施完毒品後即騎乘機車，並打算往泰山方向接單外送。
警方將游男所使用的卡片上粉末殘渣，以毒品試劑初驗呈K他命陽性反應，警詢後依公共危險及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北保大警方呼籲，酒駕問題受到國人關注，但毒駕也有其嚴重性，吸毒後無法安全駕駛車輛，造成的安全危害實在不容小覷；吸食或持有毒品是違法的，毒駕更是危害自身與他人的用路安全，民眾切勿以身試法。
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