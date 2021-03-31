影／調查局老鳥內鬼涉掛鉤毒梟 月薪10萬竟搜出破億元

調查局去年底爆出弄丟6.5公斤安非他命，檢查懷疑航基站前機動組長徐宿良和毒梟掛鉤，29日搜索徐與妻子李翠萍住處及「小金庫」，扣得超過5000萬元現金甚至破億元，還有大批勞力士及名牌包，因徐月薪約10萬元上下，桃園地檢以貪汙治罪財產來源不明罪嫌將2人聲押獲准。

徐宿良是調查班31期，早期在台北縣站（現為新北市調查處）服務，後轉調航業調查處基隆站，內部人依徐年資評估他月薪10萬元上下，檢調搜出超過5000萬元現金、百萬名表及名牌包，懷疑涉嫌和毒梟掛鉤牟取不法暴利。

桃園地檢指派肅貪兼重大組檢察官葉益發偵辦，29日指揮調查局北部機動工作站持搜索票，至徐、李的住處等4個地點搜索，並傳喚徐的2名親友偵訊。

桃檢說，檢察官認為徐宿良、李翠萍涉犯貪汙治罪條例第6-1條財產來源不明罪嫌重大，有串供、滅證之虞，30日複訊至凌晨4點多向聲押，桃園地院昨下午開庭後裁定2人收押禁見。