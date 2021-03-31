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調查局丟毒品揪出老鳥內鬼 和毒梟勾結「偷天換日」手法高超

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調查局丟毒品揪出老鳥內鬼 菜鳥調查官拒搜索捍清白

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局去年爆出搞丟6點5公斤毒郵包安非他命，案情有重大突破。北機站經過4個月清查，懷疑航基站前機動組長徐宿良涉充當內鬼與毒梟掛鉤，長期利用職務將毒品交付販毒集團，前天赴徐位於第三地的「金庫」搜索，查扣破億現金、大批勞力士名表及名牌包；檢方認為鉅款是販毒不法所得，依貪汙等罪聲押徐宿良及女友李翠萍獲准。

徐宿良是調查局史上涉弊被搜獲贓款第2高者，金額最高是調查局前駐港人員陳麒元，他曾參與香港富商王德輝綁架勒贖洗錢案，當時有6億餘元贖金洗至台灣，被調查局攔截查扣。

徐宿良疑涉毒品案牽連多名菜鳥調查官遭調查，對航基站士氣打擊很大，北機站去年偵辦初期，前往1名吳姓調查官居住所詢問是否同意搜索？吳認為被搜索是種羞辱，還疑全案根本是老鳥所為，不願為學長背黑鍋，斷然拒絕搜索要求，後經檢方傳喚，才自行前往地檢署說明。

徐宿良是調查班31期，早年在台北縣站（現為新北市調查處）淡海組跑據點，但長期財務狀況不佳，以往曾因在外積欠龐大債務，被記過調任花東單位，調查局內部還有人給徐取個外號叫「素行不良」，一度是麻煩頭痛的人物。

不過，徐宿良調任航業處基隆站後，不知為何竟能「由黑轉紅」，當上機動組長職務，長期負責緝毒工作，航基站是國內毒郵包裹數量最大的外勤站，徐宿良為追溯毒品上游，因而對販毒圈相當熟識。

檢調懷疑，徐宿良為了錢鋌而走險，涉利用辦公處所監控漏洞，長期將扣押毒品物證交付毒販換取報酬，若真如此，雙方幾乎都是無本生意，猶如「超完美販毒管道」。

知情人士說，徐宿良藏錢的「秘密金庫」地點隱密，只有女友李翠萍知情，北機站搜索時，在現場查扣超過5千萬元現金，光是數錢都數到手軟，還借了點鈔機清點，現場還有「綠水鬼」等價值不菲勞力士表、LV等名牌包，懷疑這些奢侈品是販毒後拿來洗錢之用。

調查局航業調查處基隆站2019年3月間，報請桃園地檢署指揮偵辦一起毒郵包案，檢察官2次「函催」辦案單位移送案卷，但航基站都回覆毒品還在「送驗中」，最後竟是「搞丟」了6點5公斤毒品，遺失將近1年仍下落不明，局長呂文忠為此接受立委質詢。

呂文忠當時下令徹查，北機站大規模約談時任航基站副主任林聖智、航業處基隆站機動組長徐宿良、航基站毒品案承辦人詹孟霖，及負責運送毒品的調查官鄭翊，並對4人採檢尿液移送桃檢偵辦，訊後命4人5至10萬元交保。

徐宿良長期財務狀況不佳，過去甚至因債務問題遭法院強制執行，且深知站內保管毒品程序鬆散，專案小組起初就鎖定徐暗中調查，懷疑徐和毒梟勾結，在調查局中擔任內鬼角色，為賺錢當起運毒橋梁，前天搜索徐與李翠萍處所，果然發現有鉅額不明資金。

毒品遺失案爆發後，有4名官員遭降調，分別是航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，航業處國安科長林聖智調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良調調查專員，督察處督察莊國僑調台北市調查處專門委員。

調查局遺失六點五公斤安非他命毒品案，檢調查出航基站前機動組長徐宿良涉有重嫌，搜扣大批現金、贓物，徐與女密友李翠萍昨天被法院裁准收押。本報資料照片
調查局遺失六點五公斤安非他命毒品案，檢調查出航基站前機動組長徐宿良涉有重嫌，搜扣大批現金、贓物，徐與女密友李翠萍昨天被法院裁准收押。本報資料照片

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