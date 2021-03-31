聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查局搞丟6.5公斤安毒有內鬼 調查官藏5千萬被收押

聯合報 / 記者張宏業曾健祐／桃園即時報導

調查局去年底爆出搞丟6.5公斤毒郵包安非他命，4名承辦調查官遭調查拔官，案情近日有重大突破，檢調懷疑航基站前組長徐宿良與李姓女密友與毒梟掛鉤，前天到徐非住處地搜索，當場查扣5千萬元以上現金、大批勞力士名表、名牌包，檢方依貪汙罪嫌將徐、李向法院聲押獲准。

調查局航業調查處基隆站前年查獲1起安毒案，因關務署攔截毒郵包運毒，承辦調查官為確認成分送驗，過程中竟「搞丟」其中6.529公斤毒品，且遺失將近1年仍下落不明。

調查局為此震怒下令徹查，大規模約談時任航基站副主任林聖智、航業處基隆站機動組長徐宿良、航基站毒品案承辦人詹孟霖，及負責運送毒品的調查官鄭翊，並對4人採尿移送桃園地檢署偵辦，桃檢指派肅貪兼重大組檢察官葉益發指揮，當時諭知4人5萬元至10萬元交保。

據了解，桃檢起初認定4名調查官涉嫌持有毒品、偽造文書，但近日掌握關鍵，時任航基站組長徐宿良長期財務狀況不佳，過去甚至因債務問題遭法院強制執行被記過，又深知站內保管毒品程序鬆散，不排除利用職權將扣案毒品私藏轉賣。

檢調懷疑徐長期和毒梟勾結，在調查局中擔任內鬼角色，為了賺錢竟鋌而走險當起運毒橋樑，29日指揮調查局持搜索票赴徐宿良住家搜索，當場扣到數千萬元現金、勞力士名表，以及價值上百萬元的名牌包等物。

檢方帶回徐宿良及李女被告，複訊至昨凌晨4點多將2人列貪汙案被告向桃園地院聲押，桃園地院昨下午開庭，認定徐、李涉嫌重大，有逃亡、串證之虞，裁定2人收押禁見。

桃園地院裁定徐宿良、李女收押禁見。記者曾健祐／攝影
桃園地院裁定徐宿良、李女收押禁見。記者曾健祐／攝影

毒品 基隆 貪汙

延伸閱讀

大麻、毒咖啡混笑氣、吩坦尼 高檢署發布三大毒品警訊

高檢署開記者會 稱青少年濫用新興毒品混搭笑氣情勢嚴峻

桃園移工舞廳再爆染毒 近百人驗尿業者最重可罰百萬

影／男子身上藏毒被警攔下 整包吞肚嚇壞人 送醫洗胃

相關新聞

搜金庫押兩人 調局丟毒品案揪出內鬼

調查局去年爆出搞丟六點五公斤毒郵包安非他命，案情有重大突破。北機站經過四個月的清查後，懷疑航基站前機動組長徐宿良涉充當內...

調查局搞丟6.5公斤安毒有內鬼 調查官藏5千萬被收押

調查局去年底爆出搞丟6.5公斤毒郵包安非他命，4名承辦調查官遭調查拔官，案情近日有重大突破，檢調懷疑航基站前組長徐宿良與...

大麻案增多 高檢發警訊

台灣高等檢察署昨發布毒情分析報告，近期查獲大麻案件數、株數增多，恐成吸毒主流；另新興毒品持續氾濫，施用者多為青少年，且摻...

台電包商工安意外 高市勞工局開罰30萬

台電公司承攬商茂泰公司今天在高雄市三民區大順二路施作人孔加高工程，發生工安意外，將抽水機放入人孔內，因抽水機未到達定位，...

墾丁南灣死者穿著衝浪褲 排除是失聯飛官潘穎諄

F-5E戰機失事第9天，陸海空大批搜救人員投入搜救遲遲未有好消息，今天下午屏東南灣發現一具男性浮屍，警消人員接獲通報後立...

影／撞公車、警車！毒品通緝犯駕車拒捕 保大警開8槍逮人

46歲林姓毒品通緝犯，今天下午２時許衝撞保大警察設置的路檢點逃逸約2.5公里，警方尾隨車輛，過程中下車破窗攔阻，林男仍執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。