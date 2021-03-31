調查局搞丟6.5公斤安毒有內鬼 調查官藏5千萬被收押

調查局去年底爆出搞丟6.5公斤毒郵包安非他命，4名承辦調查官遭調查拔官，案情近日有重大突破，檢調懷疑航基站前組長徐宿良與李姓女密友與毒梟掛鉤，前天到徐非住處地搜索，當場查扣5千萬元以上現金、大批勞力士名表、名牌包，檢方依貪汙罪嫌將徐、李向法院聲押獲准。

調查局航業調查處基隆站前年查獲1起安毒案，因關務署攔截毒郵包運毒，承辦調查官為確認成分送驗，過程中竟「搞丟」其中6.529公斤毒品，且遺失將近1年仍下落不明。

調查局為此震怒下令徹查，大規模約談時任航基站副主任林聖智、航業處基隆站機動組長徐宿良、航基站毒品案承辦人詹孟霖，及負責運送毒品的調查官鄭翊，並對4人採尿移送桃園地檢署偵辦，桃檢指派肅貪兼重大組檢察官葉益發指揮，當時諭知4人5萬元至10萬元交保。

據了解，桃檢起初認定4名調查官涉嫌持有毒品、偽造文書，但近日掌握關鍵，時任航基站組長徐宿良長期財務狀況不佳，過去甚至因債務問題遭法院強制執行被記過，又深知站內保管毒品程序鬆散，不排除利用職權將扣案毒品私藏轉賣。

檢調懷疑徐長期和毒梟勾結，在調查局中擔任內鬼角色，為了賺錢竟鋌而走險當起運毒橋樑，29日指揮調查局持搜索票赴徐宿良住家搜索，當場扣到數千萬元現金、勞力士名表，以及價值上百萬元的名牌包等物。