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大麻、毒咖啡混笑氣、吩坦尼 高檢署發布三大毒品警訊

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

台灣高等檢察署科技偵查中心今發布毒情分析報告指出，近期查獲大麻案件數、株數增多，另新興毒品氾濫，施用者多為青少年，且會將摻有多種毒品的咖啡包和笑氣一同使用，另「吩坦尼」來勢洶洶，國外已有多起死亡案件。

高檢署指出，根據分析國內毒品情形，毒品主要來源為「境外」，以大陸輸入新興毒品和先驅原料為大宗；再者，查獲大麻案件數、大麻株數均增長，沒有因為新冠肺炎而減緩，來自美加地區夾藏大麻類毒品案件持續上升，去年創下歷史紀錄，今年到目前為止也查獲4000株大麻，情勢不容小覷。

她說，屬於大麻毒品來源多元，取得管道便利及風險性低等，去年、今年查獲大麻案件量暴增，未來是否會改變國內毒品施用習慣，取代安非他命的地位，會持續觀察並及時發布預警。

吳廣莉指出，新興毒品氾濫且在青少年間流行，根據教育部提供的資料，青少年去年最常施用毒品第一名為K他命，再者是混和型毒品，第三名是笑氣；她說，雖然笑氣不是毒品，是助興的化學物質，但實務查緝上常發現青少年會以笑氣搭配混合式毒咖啡包或K他命使用，此部分為首要處理的議題。

再者，從警政署的數據來看，混合式毒品案件數、查獲咖啡包數都有明顯增加，相較於2019年查獲10多萬包，而去年查獲25萬3000多包，成長兩倍以上，足見混合式毒咖啡包是現今不容忽視的重點。

刑事局偵查第三大隊副大隊長王耀輝指出，2018年至2020年查獲共20座新型毒品工廠，其中12座為毒品分裝場，即是分裝毒咖啡包，可見毒品咖啡包需求量大增。

他說，警方檢驗毒咖啡包中成分，其中超過八成毒咖啡包驗出2種以上毒品、含有3種以上毒品的則近五成，曾經檢驗含有最多種類毒品的咖啡包，其中共有17種毒品，「可以說連藥頭都不知道自己賣什麼毒」。

高檢署也指出，去年在國內盛行新興毒品以喵喵、喵喵的先驅原料為主，今年情勢仍有待關注；另從分析國際毒品情勢得知，新興毒品吩坦尼（Fentanyl）來勢洶洶，此一毒品在歐美濫用且致死案件暴增，它也具有藥性強、成本低的特性，雖然目前國內尚未有查獲案件，但未來是否會成為下一個流行的新興毒品，也有待觀察。

大麻。記者林孟潔／攝影
大麻。記者林孟潔／攝影
刑事局偵查第三大隊副大隊長王耀輝。記者林孟潔／攝影
刑事局偵查第三大隊副大隊長王耀輝。記者林孟潔／攝影
各式新興毒品。記者林孟潔／攝影
各式新興毒品。記者林孟潔／攝影
高檢署檢察官吳廣莉。記者林孟潔／攝影
高檢署檢察官吳廣莉。記者林孟潔／攝影

毒品 咖啡 大麻

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