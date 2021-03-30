影／撞公車、警車！毒品通緝犯駕車拒捕 保大警開8槍逮人

46歲林姓毒品通緝犯，今天下午２時許衝撞保大警察設置的路檢點逃逸約2.5公里，警方尾隨車輛，過程中下車破窗攔阻，林男仍執意逃逸，在北市和平西路撞擊公車、轎車、警車，警方接續開8槍制止，林男最後棄車逃逸，在三水街遭警方壓制逮捕，並搜出改造槍枝和毒品，全案依法偵辦中。

保大警方指出，今天下午2時許，一中隊在萬大路、富民路口執行路檢勤務，林男駕車拒絕停車並衝撞逃逸，員警立即開車尾隨，林男開車逃逸至萬大路423巷口，遭前方計程車擋住去路，林姓員警立即下車持警棍破窗，試圖阻林男逃逸，但林加速衝撞，李姓警員「為防止危害」朝左前輪射擊5槍，但林持續開車離去。

林男駕車行駛至和平西路，沿途撞擊1輛轎車，又往前撞擊公車，公車當場與隔壁車道小貨車發生碰撞，公車上乘客目擊林男車輛撞擊警車逃逸，拿出手機拍攝，陳姓員警這時掏出槍枝，朝林男車輛左後輪擊發3槍，林男最後在南寧路龍山國中前棄車逃逸，奔跑至三水街，躲進巷弄窩在車輛旁，遭警方壓制上銬逮捕。

保大警方新聞稿指出，現場經附帶搜索，在林的車輛駕駛座下方查獲改造手槍1枝、子彈12發、毒品海洛因及安非他命等證物，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌移請萬華分局偵辦。