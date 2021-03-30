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高檢署開記者會 稱青少年濫用新興毒品混搭笑氣情勢嚴峻

中央社 / 台北30日電

台灣高等檢察署科技偵查中心今天舉行109年度毒品情勢說明記者會，指出青少年濫用新興毒品並混搭笑氣的情勢嚴峻，必須嚴密防範擴散，善用科技提升查緝效能。

高檢署今天在毒情發布中心召開記者會，由檢察官吳廣莉、刑事警察局偵查第三大隊副大隊長王耀輝，針對毒品情勢、驗出新興毒品死亡案件數等議題進行分析，並發布毒情警示及預判。

高檢署報告指出，去年查獲的毒品來源以境外為主，又以中國大陸為最大宗；其中查獲的第四級毒品中有9成是第三級毒品「喵喵」的先驅原料，「喵喵」又是混合式毒咖啡包中最常見的成分，此趨勢值得關注。

此外，大麻類毒品案並未因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響而減緩，來自美加地區夾藏大麻類毒品案件持續上升，同期間台灣種植大麻案件也有增長。大麻毒品來源多元、取得管道便利以及風險性低等因素是否會改變毒品施用習慣，值得持續觀察。

吳廣莉指出，教育部資料顯示，民國109年間青少年常用成癮物質以愷他命為最多，混合型毒品居次，笑氣排第三，笑氣雖非毒品，但實務上發現青年學子常搭配混合式毒咖啡包或愷他命使用，相關機關要密切關切。

吳廣莉說，新興毒品死亡案例自108年第4季的42件開始急速攀升，到109年第二季來到高峰，而109年全年死亡案件共有143件，其中施用強力搖頭丸（PMMA）共有93件。

吳廣莉表示，經高檢署整合六大緝毒系統資源強力壓制，新興毒品死亡案件數明顯下降，但面對新興通訊模式或網站的推波助瀾，青少年間對精美包裝混合式新興毒品咖啡包、笑氣等成癮物質濫用現象仍須加強防堵。

高檢署也提出預警，表示新興毒品不斷推陳出新，去年查獲大量喵喵先驅原料，傳統毒品大麻持續升溫中，另從國際情資得知，新興毒品「吩坦尼」也來勢洶洶。

王耀輝則指出，107至109年查獲毒品咖啡包的件數逐年上升，還曾查獲混有17種毒品的咖啡包，連藥頭都不知道自己在賣什麼毒品，對健康危害重大，提醒民眾注意咖啡包或飲料包有無二次封口痕跡，如有則很有可能是摻毒後留下的證據，千萬不要上當。

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