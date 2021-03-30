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影／藝人祝釩剛兩年內二度吸麻 北檢另起新案偵辦

聯合報 / 記者楊湛華／台北即時報導

藝人祝釩剛去年4月間被警方臨檢發現身上有大麻電子菸，遭移送偵辦，台北地檢署查出尿液有大麻反應，給予緩起訴處分，條件是自費戒癮治療兩年。不料他緩起訴期間向觀護人報到時，尿液又呈陽性反應，涉再度吸麻，檢方日前撤銷緩起訴處分，台北地檢署今下午分他字案偵辦。

台北市警保安大隊去年4月13日在中山區建國北路、農安路口臨檢，在祝釩剛身上發現大麻油電子菸，將他帶回以違反毒品危害防制條例移送北檢，檢察官訊後以5萬元交保。

檢察官考量祝釩剛認罪，雖曾因吸食毒品涉案，但都超過5年，且均緩起訴。這回再犯，考量他認罪坦承犯行，去年6月20日給予緩起訴處分，條件是須自費戒癮治療兩年。

不過，祝釩剛在緩起訴期間向觀護人報到時，檢驗尿液卻呈現大麻陽性反應。檢方日前撤銷緩起訴處分。新案部分，台北地檢署分他字案偵辦；祝釩剛今下午在哥哥及律師陪同下出庭，訊後獲檢察官請回。他全程不發一語。

祝釩剛（白衣）。記者楊湛華／攝影
祝釩剛（白衣）。記者楊湛華／攝影
祝釩剛（中，白衣）在哥哥祝鏘博（右，黑衣）陪同下步出台北地檢署。記者楊湛華／攝影
祝釩剛（中，白衣）在哥哥祝鏘博（右，黑衣）陪同下步出台北地檢署。記者楊湛華／攝影

大麻 檢察官 電子菸

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