影／藝人祝釩剛兩年內二度吸麻 北檢另起新案偵辦

藝人祝釩剛去年4月間被警方臨檢發現身上有大麻油電子菸，遭移送偵辦，台北地檢署查出尿液有大麻反應，給予緩起訴處分，條件是自費戒癮治療兩年。不料他緩起訴期間向觀護人報到時，尿液又呈陽性反應，涉再度吸麻，檢方日前撤銷緩起訴處分，台北地檢署今下午分他字案偵辦。

台北市警保安大隊去年4月13日在中山區建國北路、農安路口臨檢，在祝釩剛身上發現大麻油電子菸，將他帶回以違反毒品危害防制條例移送北檢，檢察官訊後以5萬元交保。

檢察官考量祝釩剛認罪，雖曾因吸食毒品涉案，但都超過5年，且均緩起訴。這回再犯，考量他認罪坦承犯行，去年6月20日給予緩起訴處分，條件是須自費戒癮治療兩年。