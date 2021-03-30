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畫面曝光！男遇檢衝撞逃逸 警開8槍射爆車輪驚見槍毒

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

46歲林姓男子今天下午2時駕駛一輛汽車從新北市沿華中橋往台北市方向行進，下橋時遭遇台北市保安警察大隊員警臨檢，他攔檢不停、加速逃逸，警方見狀展開追捕，一路上共開8槍，林男座車衝撞數輛汽車後，在南寧路上車輪爆胎就逮；警方在其座車上查獲槍彈及毒品，目前已將林男帶返偵辦。

警方調查，林男遭遇保安警察大隊第一中隊員警臨檢，卻加速逃逸，現場員警展開追捕，在萬大路423巷內朝林男座車車輪開5槍，林男衝撞逃逸後，又在和平西路三段上圍捕，再開3槍，林男一路衝撞1輛公車、2輛汽車及1輛貨車，另擦撞一輛警車，車頭幾乎全毀，車輪中彈爆胎後，在南寧路上停止。

員警上前圍捕，將林男上銬逮捕後，在其座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物，後續正清點毒品數量。警方表示，針對林男拒檢衝撞一案，正積極調閱相關監視器、行車記錄器畫面釐清當中，後續將交由保大警方帶回偵辦。

林男一路衝撞1輛公車、2輛汽車及1輛貨車，另擦撞一輛警車。記者李隆揆／翻攝
林男一路衝撞1輛公車、2輛汽車及1輛貨車，另擦撞一輛警車。記者李隆揆／翻攝
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／攝影
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／攝影
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／翻攝
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／翻攝
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／攝影
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／攝影
林男座車車輪爆胎，在南寧路上停止。記者李隆揆／攝影
林男座車車輪爆胎，在南寧路上停止。記者李隆揆／攝影
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／攝影
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／攝影
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／翻攝
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／翻攝
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／翻攝
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／翻攝
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／攝影
警方在林男座車上查獲手槍1把、子彈12枚、毒品等證物。記者李隆揆／攝影
林男一路衝撞1輛公車、2輛汽車及1輛貨車，另擦撞一輛警車。記者李隆揆／攝影
林男一路衝撞1輛公車、2輛汽車及1輛貨車，另擦撞一輛警車。記者李隆揆／攝影

毒品 警察

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