通緝犯衝撞路檢點再撞計程車、公車 保大警連開8槍抓人

46歲林姓男子，今天下午２時許衝撞保大警察設置在北市萬華區的路檢點，經警制止不停車繼續開，沿途撞上一輛計程車和公車後，保大警方接續開8槍射擊輪胎，隨後下車逃逸，警方追上前將人壓制，車上尋獲槍枝及毒品，全案依法偵辦中。

據悉，今天下午2時許，林姓通緝犯開車行駛在北市萬華區，行經保大警方的路檢點，竟直接衝撞路檢點，警方上前制止不聽，林男駕駛車輛撞擊一輛計程車，警方隨即朝車輪開5槍，林男仍持續駕車逃逸，不久後又撞擊一輛公車，警方繼續朝車輪開3槍。