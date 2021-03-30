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通緝犯衝撞路檢點再撞計程車、公車 保大警連開8槍抓人

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

46歲林姓男子，今天下午２時許衝撞保大警察設置在北市萬華區的路檢點，經警制止不停車繼續開，沿途撞上一輛計程車公車後，保大警方接續開8槍射擊輪胎，隨後下車逃逸，警方追上前將人壓制，車上尋獲槍枝毒品，全案依法偵辦中。

據悉，今天下午2時許，林姓通緝犯開車行駛在北市萬華區，行經保大警方的路檢點，竟直接衝撞路檢點，警方上前制止不聽，林男駕駛車輛撞擊一輛計程車，警方隨即朝車輪開5槍，林男仍持續駕車逃逸，不久後又撞擊一輛公車，警方繼續朝車輪開3槍。

林男發現車輛無法再開，開車門奔跑逃逸，警方隨即上前壓制，將人逮捕，全案依法搜索後在車上發現槍枝及毒品，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌偵辦中。

警方在南寧路上攔獲林男，林男座車車頭幾乎撞毀。記者李隆揆／翻攝
警方在南寧路上攔獲林男，林男座車車頭幾乎撞毀。記者李隆揆／翻攝
警方在南寧路上攔獲林男，林男座車車頭幾乎撞毀。記者李隆揆／攝影
警方在南寧路上攔獲林男，林男座車車頭幾乎撞毀。記者李隆揆／攝影

毒品 計程車 槍枝 公車

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