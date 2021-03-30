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大陸男子自製浮具趁夜偷渡到烏坵 海巡與國軍聯手逮住

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

落網大陸偷渡客使用的自製浮具，算是設備齊全。圖／金門岸巡隊提供
落網大陸偷渡客使用的自製浮具，算是設備齊全。圖／金門岸巡隊提供

金門又見偷渡客！家住大陸湄洲島的李姓男子，自稱嚮往台灣地區的民主自由，在27日白天以自製動力浮具，由福建一帶沿海泅渡來台，在27日的深夜20點，他爬上烏坵鄉大坵南方岸際，沒想到立刻就被海巡國軍聯手逮住，後續全案將依違反入出國及移民法、國安法移請金門地檢署偵辦。

金馬澎分署第九(金門)岸巡隊參謀主任刁子敬今天表示，烏坵安檢所在3月27日夜間20時許，接獲烏坵守備大隊通報，於烏坵鄉大坵南方岸際發現1名形跡可疑男子，兩單位共同前往盤查，經查證該男子為非法入境之陸籍人士。

刁子敬表示，這名李姓男子年約37歲，家住在湄洲島，他說，用來偷渡的器具是自製動力浮具，身上僅攜帶簡易隨身用品；海巡在新娘房岸際發現該男子蹤跡，隨即將其逮捕，及通知衛生福利部疾病管制署及金門縣衛生局等單位，並依中央疫情指揮中心規定程序進行處置，目前僅初步偵訊，還在進行隔離。

海巡署表示，金門地區毗鄰大陸地區僅一水之隔，以漁船或其他水上運輸工具非法接應入境金門地區，對邊境防疫管制形成極大挑戰,然海巡單位仍將秉持維護國境安全、保障國人健康之決心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，因而造成防疫破口。呼籲民眾若於海岸、海上地區發現任何違法情事，可撥打「118」服務專線。

第九岸巡隊在烏坵鄉大坵南方岸際發現一名大陸籍偷渡男子，全副武裝押解。圖／金門岸巡隊提供
第九岸巡隊在烏坵鄉大坵南方岸際發現一名大陸籍偷渡男子，全副武裝押解。圖／金門岸巡隊提供
金門岸巡隊參謀主任刁子敬今天表示，這名男子自稱是來投奔自由的，但是否另有隱情，有待釐清。記者蔡家蓁／攝影
金門岸巡隊參謀主任刁子敬今天表示，這名男子自稱是來投奔自由的，但是否另有隱情，有待釐清。記者蔡家蓁／攝影
第九岸巡隊烏坵安檢所在烏坵鄉大坵南方岸際發現一名大陸籍偷渡男子，立即量測體溫。圖／金門岸巡隊提供
第九岸巡隊烏坵安檢所在烏坵鄉大坵南方岸際發現一名大陸籍偷渡男子，立即量測體溫。圖／金門岸巡隊提供

海巡署 偷渡

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