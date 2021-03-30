大陸男子自製浮具趁夜偷渡到烏坵 海巡與國軍聯手逮住
金門又見偷渡客！家住大陸湄洲島的李姓男子，自稱嚮往台灣地區的民主自由，在27日白天以自製動力浮具，由福建一帶沿海泅渡來台，在27日的深夜20點，他爬上烏坵鄉大坵南方岸際，沒想到立刻就被海巡國軍聯手逮住，後續全案將依違反入出國及移民法、國安法移請金門地檢署偵辦。
金馬澎分署第九(金門)岸巡隊參謀主任刁子敬今天表示，烏坵安檢所在3月27日夜間20時許，接獲烏坵守備大隊通報，於烏坵鄉大坵南方岸際發現1名形跡可疑男子，兩單位共同前往盤查，經查證該男子為非法入境之陸籍人士。
刁子敬表示，這名李姓男子年約37歲，家住在湄洲島，他說，用來偷渡的器具是自製動力浮具，身上僅攜帶簡易隨身用品；海巡在新娘房岸際發現該男子蹤跡，隨即將其逮捕，及通知衛生福利部疾病管制署及金門縣衛生局等單位，並依中央疫情指揮中心規定程序進行處置，目前僅初步偵訊，還在進行隔離。
海巡署表示，金門地區毗鄰大陸地區僅一水之隔，以漁船或其他水上運輸工具非法接應入境金門地區，對邊境防疫管制形成極大挑戰,然海巡單位仍將秉持維護國境安全、保障國人健康之決心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動，因而造成防疫破口。呼籲民眾若於海岸、海上地區發現任何違法情事，可撥打「118」服務專線。
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