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桃園移工舞廳再爆染毒 近百人驗尿業者最重可罰百萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園火車站前1間大型外籍移工舞廳再度涉毒，警方前天到場攻堅，查扣MMA強力搖頭丸、毒品咖啡包，逮捕5名現行犯依毒品罪嫌移送，其餘91人帶回驗尿，當中還有1名越南籍殺人案通緝犯，因該舞廳前次涉毒已被列管，這次再被查獲沒通報，警方將許姓負責人函文給桃園市經發局裁處。

桃園市刑大指出，日前接獲情資中正路巷弄內1間外籍移工舞廳染毒，報請桃園地檢機動組檢察官劉威宏指揮，28日由警察局長陳國進帶隊，並出動保安大隊特殊任務警力，持搜索票到場攻堅，當場查扣10顆MMA、41包毒品咖啡包（其中6包已打開施用），以及K他命、手指虎等違禁物。

警方指出，舞廳當時聚集上百名移工，一共查獲96人，包括越南籍75人、泰國籍6人、本國籍15人，其中有1名越南移工因涉嫌殺人案遭通緝，依法解送歸案，另有2名失聯移工交專勤隊處理，另外5人因身上持有、涉嫌販賣，依毒品罪現行犯移送偵辦。

據了解，該舞廳先前就被查獲過染毒，警方已經納入列管名單內，這次再傳出客人攜帶、施用毒品，店家卻沒有依毒品危害防制法31條之1，特定營業場所人員知悉有人在內施用或持有毒品，未通報警察機關處理。

警方已將許姓負責人函文由主管機關桃園市經發局認定裁罰，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰，若情節重大者可勒令停業。

警方也說，桃園蘆竹不久前也曾查獲移工舞廳染毒案，前後帶回近百名移工驗尿，高達7、8成均呈現陽性反應，研判大多添加飲料等物中，利用周末假日聚會開趴時施用，為避免移工成毒品破口，造成治安疑慮，將同步全面清查溯源。

警方查獲桃園火車站前移工舞廳染毒。圖／警方提供
警方查獲桃園火車站前移工舞廳染毒。圖／警方提供
警方查獲桃園火車站前移工舞廳染毒。圖／警方提供
警方查獲桃園火車站前移工舞廳染毒。圖／警方提供

毒品 移工

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