「無敵大奶妹、漂亮小姐」不是色情廣告 而是販毒暗語

販毒集團去年在微信通訊軟體，傳送「漂亮小姐、無敵大奶妹，有怪味」訊息給不特定藥腳，兜售三、四級的毒品咖啡包，經警喬裝買家逮獲毒嫌連男，查扣毒品咖啡包、手機、現金3萬餘元，台中地院依販賣毒品未遂罪將連男判刑1年11月。可上訴二審。

檢警指出，販毒集團為規避警方查緝，常以「暗語」描述毒品訊息，例如毒咖啡多以女性詞彙稱呼，台中市太平警分局員警執行網巡時，發現「漂亮小姐、無敵大奶妹，有怪味」訊息，研判應是毒販所使用的魚目混珠術語，喬裝買家查獲嫌犯連男。

判決書指出，連男（24歲）明知內含第三級毒品氟戊基、亞甲基雙氧甲基卡西酮、第四級毒品硝西泮成分的毒品咖啡包，屬管制的第三級毒品及第四級毒品，與綽號「小樹」友人，共同販賣混合第三級及第四級毒品咖啡包。

由綽號「小樹」男子在微信通訊軟體上，以暱稱「閃電俠來電搶購」帳號，傳送內容為「全面更新，全面更新，各位親愛的朋友，嚴格挑選漂亮小姐」、「廢話不多說，無敵大奶妹，有怪味我包起來迷彩AAPE 1：600，5：2700，10：5000拿起手機，請踴躍來電」等訊息，向不特定人兜售毒品咖啡包，藉以牟利。

適員警執行網路巡邏，於接獲推銷毒品之廣告內容時，喬裝購毒者詢問，雙方並磋商交易細節，並與員警喬裝之買家達成以4800元販售毒品咖啡包10包，且告知交易地點。綽號「小樹」男子指示連男前往指定地點交易。