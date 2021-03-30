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恆春民宅兩度凌晨遭槍擊　3小1大嫌犯稱是「惡作劇」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東恆春半島一戶鄉間民宅2樓落地窗有蜘蛛網狀破裂痕跡，玻璃上有疑似彈孔，報警後，過沒幾天的凌晨，民宅1樓窗戶又被開槍。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春半島一戶鄉間民宅2樓落地窗有蜘蛛網狀破裂痕跡，玻璃上有疑似彈孔，報警後，過沒幾天的凌晨，民宅1樓窗戶又被開槍。記者潘欣中／翻攝

屏東恆春半島民風淳樸，少有重大社會槍擊案件，最近卻有住戶先後遭2次「槍擊」，警方雖查出是空氣鋼珠槍和鋼珠彈造成，居民人心惶惶，恆春警方調閱上百隻監視器過濾清查，查獲是林姓男子帶著3名少年所為，開槍動機只因多年前的口角衝突舊怨，四人辯稱是「惡作劇」，警方訊後分依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌移送屏東地檢署和屏東地院少年法庭審理。

這起震驚地方的「槍擊」案發生在本月中凌晨，恆春半島一戶鄉間民宅屋主聽到疑是槍聲，驚醒後查看發現住宅2樓落地窗有蜘蛛網狀破裂痕跡，玻璃上有疑似彈孔，報警後，過沒幾天的凌晨，民宅1樓窗戶又被開槍，同樣留下與前次類同之彈孔，警方研判是同組人為所。

因民宅位處偏僻鄉間，周邊監視器很少，且屋主表示短期內未與人發生不快，一度讓調查陷入膠著，分局長陳至瑋認為這類型為嚴重影響治安，指示成立專案小組，持續擴大在周邊數公里調閱監視器，終於發現林等4人在凌晨騎乘機車的形跡可疑。

警方與被害人反覆確認後，被害人證實多年前與林姓男子因細故曾發生口角衝突，警方向屏東地院聲請搜索票執行搜索，在林的住處屋外起出犯案用CO2動力空氣手槍1把，鋼珠彈1瓶及氣瓶1枚，林姓男子和3名少年辯稱只是「惡作劇」，沒有恐嚇和傷人用意。

恆春警方在林姓男子住處屋外起出犯案用CO2動力空氣手槍1把，鋼珠彈1瓶及氣瓶1枚。記者潘欣中／翻攝
恆春警方在林姓男子住處屋外起出犯案用CO2動力空氣手槍1把，鋼珠彈1瓶及氣瓶1枚。記者潘欣中／翻攝

槍擊 恆春

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