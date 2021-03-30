快訊

不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男子身上藏毒被警攔下 整包吞肚嚇壞人 送醫洗胃

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

蔡姓男子因身上藏有毒品昨天被板橋警方攔下，涉嫌將整包毒品吞下肚，員警急忙叫救護車送醫洗胃。據了解，葉男是轄區毒品管制人口，已派員至醫院戒護，若確定吞食物品為毒品，將依法究辦。

板橋警分局信義派出所員警莊和昇及羅志烈，昨天在板橋區信義路發現騎機車的蔡姓男子（32歲）形跡可疑，驅前攔車欲盤查時，蔡男立即催油門加速逃逸，警方通報線上警力攔截圍捕。

蔡男不敵警方包圍被攔下後，情急之下竟將一小包裝有白色粉末物品吞下肚，警方為免發生意外，立即打119派救護車將其送醫，送醫後暫時沒有生命危險，警方也派員至醫院戒護。

蔡男送醫後，不願意說明所吞食的物品為何物，警方表示，將先照X光，確認疑似毒品的不明物位置及狀況，再決定要不要洗胃。若確定該包物品有毒品成分將依法究辦。

蔡姓男子因身上藏有毒品昨天被板橋警方攔下，涉嫌將整包毒品吞下肚，員警急忙叫救護車送醫洗胃。記者王長鼎／翻攝
蔡姓男子因身上藏有毒品昨天被板橋警方攔下，涉嫌將整包毒品吞下肚，員警急忙叫救護車送醫洗胃。記者王長鼎／翻攝

毒品

延伸閱讀

影／男違停見警攔 上演街頭警匪追逐戲碼 沿路丟包被逮

疑毒品糾紛男騎士遭4車逼車攔下圍毆 警方逮一人調查中

通緝犯最後一搏 傷警毀車仍被捕

神岡車禍救護車送無呼吸心跳者就醫2度被撞 2志工受傷

相關新聞

恆春民宅兩度凌晨遭槍擊　3小1大嫌犯稱是「惡作劇」

屏東恆春半島民風淳樸，少有重大社會槍擊案件，最近卻有住戶先後遭2次「槍擊」，警方雖查出是空氣鋼珠槍和鋼珠彈造成，居民人心...

影／男子身上藏毒被警攔下 整包吞肚嚇壞人 送醫洗胃

蔡姓男子因身上藏有毒品昨天被板橋警方攔下，涉嫌將整包毒品吞下肚，員警急忙叫救護車送醫洗胃。據了解，葉男是轄區毒品管制人口...

影／男違停見警攔 上演街頭警匪追逐戲碼 沿路丟包被逮

李姓男子日前開車違停路邊，見新北市保大員警上前攔查，拔腿就跑，上演街頭警匪追逐戲碼，還沿路丟包仍被逮，警方並在汽車引擎室...

疑毒品糾紛男騎士遭4車逼車攔下圍毆 警方逮一人調查中

高雄李姓男子疑因毒品糾紛與人發生糾紛，今凌晨1點多他騎車行經鳳山區時，遭分乘4車的8名男子先逼車，後持棍棒毆傷。雖然李男...

科技公司老總 竊機密投靠大陸

一家系統科技公司林姓前總經理二年前離職，帶走六名專業技術工程師自行創業搶生意，去年他被中國大陸華騰機械公司高薪挖角，被控...

民宅火警燒燬90平方公尺 小兒麻痺男子搶救後恢復心跳

北市士林區社中街今晚傳出民宅火警，行動不便的陳姓兄弟和老母親來不及逃出，經消防人員現場搶救，將人救出火場，患有小兒麻痺的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。