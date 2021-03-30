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影／男子身上藏毒被警攔下 整包吞肚嚇壞人 送醫洗胃
蔡姓男子因身上藏有毒品昨天被板橋警方攔下，涉嫌將整包毒品吞下肚，員警急忙叫救護車送醫洗胃。據了解，葉男是轄區毒品管制人口，已派員至醫院戒護，若確定吞食物品為毒品，將依法究辦。
板橋警分局信義派出所員警莊和昇及羅志烈，昨天在板橋區信義路發現騎機車的蔡姓男子（32歲）形跡可疑，驅前攔車欲盤查時，蔡男立即催油門加速逃逸，警方通報線上警力攔截圍捕。
蔡男不敵警方包圍被攔下後，情急之下竟將一小包裝有白色粉末物品吞下肚，警方為免發生意外，立即打119派救護車將其送醫，送醫後暫時沒有生命危險，警方也派員至醫院戒護。
蔡男送醫後，不願意說明所吞食的物品為何物，警方表示，將先照X光，確認疑似毒品的不明物位置及狀況，再決定要不要洗胃。若確定該包物品有毒品成分將依法究辦。
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