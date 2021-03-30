影／男違停見警攔 上演街頭警匪追逐戲碼 沿路丟包被逮

李姓男子日前開車違停路邊，見新北市保大員警上前攔查，拔腿就跑，上演街頭警匪追逐戲碼，還沿路丟包仍被逮，警方並在汽車引擎室又起出毒品。警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大第二中隊24日巡邏行經三重區仁美街，在慈愛公園旁見一輛汽車路邊違停，上前欄攔查，車主李姓男子（43歲）一開相當配合員警查證，在查證過程中，發現李男自行從外套暗袋內拿出一小包東西後，握在手中神情慌張，旋即轉身拔腿就跑。