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影／男違停見警攔 上演街頭警匪追逐戲碼 沿路丟包被逮

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

李姓男子日前開車違停路邊，見新北市保大員警上前攔查，拔腿就跑，上演街頭警匪追逐戲碼，還沿路丟包仍被逮，警方並在汽車引擎室又起出毒品。警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大第二中隊24日巡邏行經三重區仁美街，在慈愛公園旁見一輛汽車路邊違停，上前欄攔查，車主李姓男子（43歲）一開相當配合員警查證，在查證過程中，發現李男自行從外套暗袋內拿出一小包東西後，握在手中神情慌張，旋即轉身拔腿就跑。

警方沿路尾隨追逐，李男在逃逸過程中將該包物品棄置路旁，警方隨即撿起後發現疑似毒品，李男自恃體力好而拚命逃跑，沒想到跑了上百公尺仍被保大員警葉韋杰追上撲倒在地，原來葉員就學時期不僅練跳高，更是田徑好手，李男才知踢到鐵板。警方隨後又在李男汽車引擎室內查獲安非他命2包，共重7.08公克及吸食器1組，警詢後依法送辦。

李姓男子日前開車違停路邊，見新北市保大員警上前攔查，拔腿就跑上演街頭警匪追逐戲碼，還沿路丟包仍被逮，警方並在汽車引擎室又起出毒品。記者王長鼎／翻攝
李姓男子日前開車違停路邊，見新北市保大員警上前攔查，拔腿就跑上演街頭警匪追逐戲碼，還沿路丟包仍被逮，警方並在汽車引擎室又起出毒品。記者王長鼎／翻攝
李姓男子日前開車違停路邊，見新北市保大員警上前攔查，拔腿就跑上演街頭警匪追逐戲碼，還沿路丟包仍被逮，警方並在汽車引擎室又起出毒品。記者王長鼎／翻攝
李姓男子日前開車違停路邊，見新北市保大員警上前攔查，拔腿就跑上演街頭警匪追逐戲碼，還沿路丟包仍被逮，警方並在汽車引擎室又起出毒品。記者王長鼎／翻攝

毒品 違停

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