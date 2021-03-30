疑毒品糾紛男騎士遭4車逼車攔下圍毆 警方逮一人調查中

高雄李姓男子疑因毒品糾紛與人發生糾紛，今凌晨1點多他騎車行經鳳山區時，遭分乘4車的8名男子先逼車，後持棍棒毆傷。雖然李男送醫後無大礙，但警方不敢大意，積極偵辦已循線找到1人，還在調查中。

據了解，李男（28歲）今凌晨1點多騎機車行經鳳山區埤北街附近時，遭後方4輛轎車逼車，對方意圖要將李攔下，李也為此自摔撞向路旁招牌。

眼見李男摔落在地，4輛轎車上的8名男子立即下車將他包圍，並持球棒毆打李，他頭部、身體多處遭毆，8名男子也在警網到達前開車離去。

經消防救護員檢傷，李男頭部有撕裂傷，身體其餘部位是多處挫傷，送醫後無大礙。

這起事件糾紛起因疑是李男去年底陪同一名綽號「巧虎」的友人，到鳳山區瑞興路超商拿取毒品，但沒想到巧虎拿取後，卻未付款進而埋下導火線。今凌晨8名男子也有逼問李男這名友人巧虎的身分。