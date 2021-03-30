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疑毒品糾紛男騎士遭4車逼車攔下圍毆 警方逮一人調查中

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄李姓男子疑因毒品糾紛與人發生糾紛，今凌晨1點多他騎車行經鳳山區時，遭分乘4車的8名男子先逼車，後持棍棒毆傷。雖然李男送醫後無大礙，但警方不敢大意，積極偵辦已循線找到1人，還在調查中。

據了解，李男（28歲）今凌晨1點多騎機車行經鳳山區埤北街附近時，遭後方4輛轎車逼車，對方意圖要將李攔下，李也為此自摔撞向路旁招牌。

眼見李男摔落在地，4輛轎車上的8名男子立即下車將他包圍，並持球棒毆打李，他頭部、身體多處遭毆，8名男子也在警網到達前開車離去。

經消防救護員檢傷，李男頭部有撕裂傷，身體其餘部位是多處挫傷，送醫後無大礙。

這起事件糾紛起因疑是李男去年底陪同一名綽號「巧虎」的友人，到鳳山區瑞興路超商拿取毒品，但沒想到巧虎拿取後，卻未付款進而埋下導火線。今凌晨8名男子也有逼問李男這名友人巧虎的身分。

目前轄區警方鳳山分局已成立專案小組，循線帶回一名相關人張姓男子（31歲）。另外警方將報請檢察官指揮，並持續擴大調帶釐清涉案對象，盡速將涉案對象緝捕歸案。

高雄李姓男子疑因毒品糾紛與人發生糾紛，今凌晨1點多他騎車行經鳳山區時，遭分乘4車的8名男子先逼車，後持棍棒毆傷。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子疑因毒品糾紛與人發生糾紛，今凌晨1點多他騎車行經鳳山區時，遭分乘4車的8名男子先逼車，後持棍棒毆傷。記者邱奕能／翻攝
警方已經帶到一名相關人張姓男子回分局釐清案情。記者邱奕能／翻攝
警方已經帶到一名相關人張姓男子回分局釐清案情。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子疑因毒品糾紛與人發生糾紛，今凌晨1點多他騎車行經鳳山區時，遭分乘4車的8名男子先逼車，後持棍棒毆傷。記者邱奕能／翻攝
高雄李姓男子疑因毒品糾紛與人發生糾紛，今凌晨1點多他騎車行經鳳山區時，遭分乘4車的8名男子先逼車，後持棍棒毆傷。記者邱奕能／翻攝

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