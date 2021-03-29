半導體大廠強茂工廠火警 發言人：起火廠為電氣室

高雄市岡山區半導體大廠「強茂」今天下午3時許一工廠突然竄出黑煙，工廠員工倉皇逃出，火勢於下午4點17分控制，強茂發言人沈盈秀表示，起火地點為C棟頂樓電氣室，與生產線工廠獨立分開，對公司財務業務無重大影響。

高雄市消防局長李清秀表示，工廠員工發現火警並試圖滅火，眼見火勢一發不可收拾主動報案，並根據平常演練疏散現場人員，現場無人員受困受傷。

李清秀表示，消防局派遣岡山、路竹、永安、彌陀、楠梓、橋頭等分隊共20車50人前往搶救，現場回報燃燒4樓頂電機室機電設備冒出大量黑煙，出動2輛雲梯車從建築上方灑水灌救，並由消防人員從內部灑水，已於下午4點17分火勢控制，持續布線搶救中。