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半導體大廠強茂工廠火警 發言人：起火廠為電氣室

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市岡山半導體大廠「強茂」今天下午3時許一工廠突然竄出黑煙，工廠員工倉皇逃出，火勢於下午4點17分控制，強茂發言人沈盈秀表示，起火地點為C棟頂樓電氣室，與生產線工廠獨立分開，對公司財務業務無重大影響。

高雄市消防局長李清秀表示，工廠員工發現火警並試圖滅火，眼見火勢一發不可收拾主動報案，並根據平常演練疏散現場人員，現場無人員受困受傷。

李清秀表示，消防局派遣岡山、路竹、永安、彌陀、楠梓、橋頭等分隊共20車50人前往搶救，現場回報燃燒4樓頂電機室機電設備冒出大量黑煙，出動2輛雲梯車從建築上方灑水灌救，並由消防人員從內部灑水，已於下午4點17分火勢控制，持續布線搶救中。

沈盈秀表示，工廠起火地點為C棟頂樓電氣室，僅供應小區域電源，與生產廠房的A棟B棟獨立分開，不影響工廠動線，起火原因目前還在釐清中，因火災事故影響範圍小，對公司財務業務無重大影響。

高雄市岡山區半導體大廠「強茂」今天下午3時許一工廠起火冒出濃煙。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區半導體大廠「強茂」今天下午3時許一工廠起火冒出濃煙。記者陳玫伶／攝影
高雄市岡山區半導體大廠「強茂」今天下午3時許一工廠起火冒出濃煙。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區半導體大廠「強茂」今天下午3時許一工廠起火冒出濃煙。記者陳玫伶／翻攝
強茂發言人沈盈秀（左三）解釋起火廠房狀況。記者陳玫伶／攝影
強茂發言人沈盈秀（左三）解釋起火廠房狀況。記者陳玫伶／攝影

岡山 高雄市 火災 強茂 半導體

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