毒販背6條毒品通緝拒捕衝撞警車 警開21槍逮捕歸案

屏東縣里港警分局緝毒專責小組日前接獲線報，通緝犯許姓男子，因販毒遭屏東地院判刑9年10月確定，身上還背有5條毒品通緝案，逃亡多年，期間不悔改，利用汽車旅館當販毒場所，里港警分局前天下午掌握許行蹤，許進入汽車旅館時，發現遭警方鎖定，當場想逃離，還企圖高速衝撞警方偵防車，警方當場開21槍，強力嚇阻逮捕許到案。

里港警分局指出，許姓男子（44歲）六條毒品案件通緝中，其中一件販毒案屏東地院判刑9年10月確定，許逃亡多年，警方掌握許的行蹤後，在汽車旅館周邊埋伏8個小時，昨凌晨發現許進入汽車旅館，由於當天汽車旅館客滿，許佯稱找訪客，警方正在盤查時，許發現警方，一度想衝撞逃跑，但因前後都遭警方包圍。