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毒販背6條毒品通緝拒捕衝撞警車 警開21槍逮捕歸案

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港警分局緝毒專責小組日前接獲線報，通緝犯許姓男子，因販毒遭屏東地院判刑9年10月確定，身上還背有5條毒品通緝案，逃亡多年，期間不悔改，利用汽車旅館當販毒場所，里港警分局前天下午掌握許行蹤，許進入汽車旅館時，發現遭警方鎖定，當場想逃離，還企圖高速衝撞警方偵防車，警方當場開21槍，強力嚇阻逮捕許到案。

里港警分局指出，許姓男子（44歲）六條毒品案件通緝中，其中一件販毒案屏東地院判刑9年10月確定，許逃亡多年，警方掌握許的行蹤後，在汽車旅館周邊埋伏8個小時，昨凌晨發現許進入汽車旅館，由於當天汽車旅館客滿，許佯稱找訪客，警方正在盤查時，許發現警方，一度想衝撞逃跑，但因前後都遭警方包圍。

許生性狡猾，當場開車高速衝撞員警偵防車，偵防車車頭毀損，專案小組避免造成民眾及警方人員生命財產遭受立即危害，隨即朝許嫌車輛連開21槍，當場將許拖下車逮捕到案，並在許的車上查獲毒品安非他命537.5公克、K他命6.8公克、販毒所得新台幣9萬7000元、電子磅秤、行動電話、K盤、夾鏈袋等相關證物，警詢後將許依毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦，屏東地方法院裁定羈押。

警方在車上發現毒品K他命、安非他命等物品。記者劉星君／翻攝
警方在車上發現毒品K他命、安非他命等物品。記者劉星君／翻攝
警方連開21槍將許姓男子從黑色車上拖出，當場逮捕到案。記者劉星君／翻攝
警方連開21槍將許姓男子從黑色車上拖出，當場逮捕到案。記者劉星君／翻攝

屏東縣 汽車旅館 毒品

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