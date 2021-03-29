還想吸？抓狂、抽搐、翻白眼 去年PMMA毒品害死93人

強力搖頭丸（PMMA）是中樞神經興奮劑，服用後產生有迷幻效果，但毒性極強、致死率極高；高等檢察署統計，去年因PMMA致死多達93人，且平均年齡僅28.3歲，其中以新北市死亡23人為最多。

高檢署指出，明下午和法醫研究所、刑事局將召開記者會，說明近期毒品情勢、新興毒品死亡案件及新興毒品危險性、防制成果。

根據法醫研究所統計，新興毒品致死問題，在2017年曾經達到100件的高峰，獲得穩定控制後，2019年底又開始倍增，延續到去年3至6月。這些新興毒品致死案多發於17至35歲的年輕族群，平均每案驗出4種新興毒品，包含強力搖頭丸PMMA、卡西酮毒品（浴鹽、喵喵）、一粒眠及K他命等。

高檢署指出，去年PMMA致死人數為93人，以北部64人為最多，其中新北市占23人；法醫研究所發現，死亡案件中男性又多於女性，平均死亡年齡為28.3歲。

據了解，ＰＭＭＡ和安非他命作用相同，刺激釋放神經傳導物質，並阻斷回收機制，讓中樞神經處於持續興奮狀態，導致心跳加速、血壓增高、發汗；施用PMMA致死案例中，死者生前多出現神智不清大吼大叫、全身抽搐、全身發熱冒汗、心跳加快等症狀，甚至有人如發酒瘋般以頭部撞擊地板，最後宣告不治。

PMMA最早2006年在基隆現蹤，一群15歲至17歲青少年平常有施用搖頭丸習慣，某次再度相約服用搖頭丸，但買到並非一般搖頭丸（MDMA），而是買到含有PMMA成分的搖頭丸。青少年服用後深感怪異，認為以前吃一顆情緒很嗨，但這次吃一顆卻沒有效果，就持續吃第二、第三顆，即達中毒致死劑量，有兩人因身體不適送榮總，最終不治身亡。