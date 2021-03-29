屏東警追捕通緝犯遭衝撞 對車開21槍逮人

屏東縣政府警察局里港分局接獲線報，販毒遭判刑確定的許姓通緝犯逃亡期間仍以汽車旅館為販毒場所，昨天前往緝捕時遭許姓男子開車衝撞警車，警員對車連開21槍，拉許姓男子下車後逮捕。

里港分局今天發布新聞稿表示，設籍高雄市的59歲許姓男子販賣毒品，遭判刑9年10個月確定，卻未如期到案服刑，遭台灣屏東地方檢察署發布通緝，逃亡期間涉嫌持續販毒，雖曾多次遇警方查緝，但都不顧其他用路人安全高速駕車逃逸，甚至衝撞警車突圍。

警方說，里港分局緝毒專責小組昨天凌晨接獲線報，得知許姓男子要前往屏東市某汽車旅館交易毒品，就前往現場埋伏，發現許姓男子駕駛自小客車抵達現場後，警員駕偵防車堵住許姓男子車輛去路，許姓男子為求突圍，駕車高速衝撞偵防車，嚴重毀損偵防車頭。

警方表示，現場警員隨後共朝許姓男子車輛連開21槍，拖許姓男子下車後逮捕，並在許姓男子車上起獲安非他命、愷他命等毒品、販毒所得新台幣9萬7000元及夾鏈袋等相關證物，全案依毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌，移送屏檢偵辦，許姓男子已被台灣屏東地方法院裁定羈押。