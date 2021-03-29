快訊

境外+1！台男嗅味覺異常 自菲律賓返國後確診

屏東警追捕通緝犯遭衝撞 對車開21槍逮人

中央社 / 屏東縣29日電

屏東縣政府警察局里港分局接獲線報，販毒遭判刑確定的許姓通緝犯逃亡期間仍以汽車旅館為販毒場所，昨天前往緝捕時遭許姓男子開車衝撞警車，警員對車連開21槍，拉許姓男子下車後逮捕。

里港分局今天發布新聞稿表示，設籍高雄市的59歲許姓男子販賣毒品，遭判刑9年10個月確定，卻未如期到案服刑，遭台灣屏東地方檢察署發布通緝，逃亡期間涉嫌持續販毒，雖曾多次遇警方查緝，但都不顧其他用路人安全高速駕車逃逸，甚至衝撞警車突圍。

警方說，里港分局緝毒專責小組昨天凌晨接獲線報，得知許姓男子要前往屏東市某汽車旅館交易毒品，就前往現場埋伏，發現許姓男子駕駛自小客車抵達現場後，警員駕偵防車堵住許姓男子車輛去路，許姓男子為求突圍，駕車高速衝撞偵防車，嚴重毀損偵防車頭。

警方表示，現場警員隨後共朝許姓男子車輛連開21槍，拖許姓男子下車後逮捕，並在許姓男子車上起獲安非他命、愷他命等毒品、販毒所得新台幣9萬7000元及夾鏈袋等相關證物，全案依毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌，移送屏檢偵辦，許姓男子已被台灣屏東地方法院裁定羈押。

屏東縣政府 毒品 販毒

延伸閱讀

屏東隘寮溪振興堤防雜草燃燒逾7小時 消防漏夜警戒

影／屏東芒果受乾旱病蟲害影響 蘇貞昌：列天然災害補助

謠傳屏東縣府扣押災害救助 蘇貞昌願為潘孟安作證

通緝犯逃亡12年打臨工過活 昨落網淚訴「生病都不敢就醫」

相關新聞

毒販背6條毒品通緝拒捕衝撞警車 警開21槍逮捕歸案

屏東縣里港警分局緝毒專責小組日前接獲線報，通緝犯許姓男子，因販毒遭屏東地院判刑9年10月確定，身上還背有5條毒品通緝案，...

還想吸？抓狂、抽搐、翻白眼 去年PMMA毒品害死93人

強力搖頭丸（PMMA）是中樞神經興奮劑，服用後產生有迷幻效果，但毒性極強、致死率極高；高等檢察署統計，去年因PMMA致死...

台中醋夫懷疑前妻有新歡 改造槍近距離轟胸險出人命

台中市王姓男子與劉姓前妻離婚後仍同居，去年8月間開車載前妻外出時，途中王懷疑前妻另結新歡，氣得拿出改造的空氣槍，對著前妻...

影／滿桌現金！嘉義市再破獲地下匯兌集團金流7億元

謝姓男子等人成立不法集團，涉嫌自去年起從中國大陸、泰國、越南等地，協助客戶將人民幣、泰銖、越南盾以換地下匯兌新台幣互換，...

小偷失風強盜殺人法院准押 鄭文燦頒獎金表揚有功警

新北市42歲張姓男子本月26日晚間侵入桃園區大林路民宅行竊，被林姓屋主兒子發現，持預藏水果刀刺中林男心臟逃逸，林男緊急送...

新竹車站騷擾女學生 嫌犯收押

新竹火車站周邊廿六日傳出有高一女生遭男子威脅口交、陪葬，女學生脫困後在個人ＩＧ寫下過程；警方受理報案查出四十歲賴姓男子涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。