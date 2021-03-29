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台中醋夫懷疑前妻有新歡 改造槍近距離轟胸險出人命

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓男子與劉姓前妻離婚後仍同居，去年8月間開車載前妻外出時，途中王懷疑前妻另結新歡，氣得拿出改造的空氣槍，對著前妻左胸射擊，看到前妻流血，趕緊載前妻到醫院治療。警方獲報前往搜索，查獲子彈、毒品等贓證物，台中地檢署偵結，依殺人未遂等罪嫌起訴。

起訴書指出，王姓男子（28歲）在2017年間曾涉毒品、詐欺案件遭判刑1年8月，在2020年8月間，從網路、玩具店購買模型子彈、空氣槍後，加入火藥，並以電鑽、量尺等工具，改造成具有殺傷力的空氣槍，並隨身攜帶。

王男與前妻雖然已離婚，但仍同居在北屯區的住處，去年8月26凌晨零時許，他開車載前妻外出，因疑前妻另結新歡，在車內質問前妻，雙方發生口角。他氣得拿出改造的空氣槍，近距離對著坐在右前座的前妻開槍，改造子彈射進前妻的胸部內，造成左下肺葉刺穿、氣血胸等傷勢。

劉姓女子遭王姓男子開槍射擊後，劉女流血喊疼，王見犯下大錯，趕緊將前妻送往醫院急救，幸好撿回一命。

第二警分局獲報後，前往查緝，查獲8發空氣槍子彈、8瓶瓦斯鋼瓶、紅色彈殼一顆、2包安非他命、吸食器、改槍工具等贓證物。王在警詢時承認涉案。

台中地檢署偵結，認定王涉殺人未遂、槍砲等罪嫌，依法起訴，另外王涉持有毒品部分，另案偵辦，全案移審台中地院後，法院裁定羈押。

台中市王姓男子懷疑劉姓前妻另結新歡，王持改造空氣槍對前妻射擊，造成傷勢，台中地檢署偵結，依殺人未遂等罪起訴。圖／報系資料照
台中市王姓男子懷疑劉姓前妻另結新歡，王持改造空氣槍對前妻射擊，造成傷勢，台中地檢署偵結，依殺人未遂等罪起訴。圖／報系資料照

毒品 殺人

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