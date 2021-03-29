影／滿桌現金！嘉義市再破獲地下匯兌集團金流7億元

謝姓男子等人成立不法集團，涉嫌自去年起從中國大陸、泰國、越南等地，協助客戶將人民幣、泰銖、越南盾以換地下匯兌新台幣互換，嘉義地檢署日前指揮警方至雲、嘉、高雄市等6處搜索，查扣現金855萬元，初估經手金額7億元，謝嫌等6人訊後以5至30萬元交保，全案依違反銀行法偵辦。

嘉義地檢署日前接獲情資，41歲謝姓男子等人成立不法集團，從事地下匯兌工作，本月22日指揮刑事局偵七大隊及嘉義市警局科偵隊等單位，到嘉義市、雲林縣、高雄市等6處搜索，在謝辦公室查獲滿桌現金共855萬2000元，查扣汽車、電腦、手機，並將謝等10人傳、拘到案。

據了解，謝男等經營地下匯兌，或擔任地下匯兌集團外務車手，從台中、嘉義、台南市及高雄市等地向客戶收付款項，協助客戶將新台幣換成所需要的人民幣、泰銖、越南盾等外幣，於境外交付、匯出，或代匯國內，手續費約為千分之3，初估經手金額達新臺幣7億元，不法所得約500萬元。