小偷失風強盜殺人法院准押 鄭文燦頒獎金表揚有功警

新北市42歲張姓男子本月26日晚間侵入桃園區大林路民宅行竊，被林姓屋主兒子發現，持預藏水果刀刺中林男心臟逃逸，林男緊急送醫不治，桃園地檢署認定張涉犯強盜殺人罪嫌重大，有逃亡及滅證之虞向法院聲請羈押，桃園地院准予羈押、未禁見。桃園市長鄭文燦今天上午頒發獎金表揚破案有功人員，肯定警方打擊犯罪的辦案能力。

鄭文燦由市警局長陳國進、桃園市義勇刑警大隊長吳裕松等人陪同，前往桃園警分局，向偵破0326強盜殺人案的偵查隊長黃呈鍚等有功員警，頒發獎金表揚，對桃警團隊在短短10幾小時就偵破此案給予肯定。

鄭文燦表示，桃園區本月26日晚間發生強盜殺人案，歹徒行竊失風殺害被害人，警方第一時間成立專案小組，蒐證分析影像辨識、釐清逃逸路線，研判歹徒住在新莊，循線前往埋伏，隔天下午拘提到案，起出作案凶刀、衣物、鞋子及被害人信用卡，罪證確鑿，不到一天破案，展現桃警高超辦案能力，讓市民安心。