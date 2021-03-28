網PO文「偵查佐說把角頭後事辦得風光」 南警：斷章取義

有網友在網路PO文，指台南市有刑警在安平角頭陳建文遭槍殺後，竟在陳友人臉書上PO文說，大家一起把建文兄後事辦得風光。台南市警分六分局長陳錦文今晚說，警方維護治安，打擊黑幫的決心，絕不因社群網站斷章取義的言論有所動搖，外傳刑警在臉書言論是否不妥，將交由督察單位調查。

台南市安平角頭陳建文2月間遭人槍殺後，市警六分局一名偵查佐在角頭的方姓友人臉書上PO文，剛剛建文兄弟到地下室， 也見了他最後一面，見在大家唯一能做的就是好好的把他的後事辦得風風光光，「盡量幫遠文兄弟家屬分擔工作及責任，建文兄一路好走」。

今天下午批踢踢實業坊，有人以此事並PO文質疑台南竟有刑警竟發文表示，「大家一起把建文兄後事辦的風光」，台南市警六分局今晚舉行記者會說明。