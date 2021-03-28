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網PO文「偵查佐說把角頭後事辦得風光」 南警：斷章取義

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

有網友在網路PO文，指台南市有刑警在安平角頭陳建文遭槍殺後，竟在陳友人臉書上PO文說，大家一起把建文兄後事辦得風光。台南市警分六分局長陳錦文今晚說，警方維護治安，打擊黑幫的決心，絕不因社群網站斷章取義的言論有所動搖，外傳刑警在臉書言論是否不妥，將交由督察單位調查。

台南市安平角頭陳建文2月間遭人槍殺後，市警六分局一名偵查佐在角頭的方姓友人臉書上PO文，剛剛建文兄弟到地下室， 也見了他最後一面，見在大家唯一能做的就是好好的把他的後事辦得風風光光，「盡量幫遠文兄弟家屬分擔工作及責任，建文兄一路好走」。

今天下午批踢踢實業坊，有人以此事並PO文質疑台南竟有刑警竟發文表示，「大家一起把建文兄後事辦的風光」，台南市警六分局今晚舉行記者會說明。

台南市警六分局說，陳建文遭槍殺當天，很多人到殯儀館吵著要看陳最後一面，現場人潮越集越多，警方馬上在殯儀館前執行路檢勤務，盤查80多人，40多輛車。黃當時負責到殯儀館執行勤務，因擔心人越來越來，情緒失控，才在帶頭方姓男子臉書留言，希望他們儘速離去，請大家替建文辦好後事，以免衍生事端，並不是網傳警察要幫死者辦後事。

台南市警六分局長陳錦文說，警方維護治安， 打擊黑幫的決心，絕不因社群網站斷章取義的言論有所動搖，黃在臉書的言論是否不妥，將交由督察單位調查。記者黃宣翰／攝影
台南市警六分局長陳錦文說，警方維護治安， 打擊黑幫的決心，絕不因社群網站斷章取義的言論有所動搖，黃在臉書的言論是否不妥，將交由督察單位調查。記者黃宣翰／攝影
陳建文遭槍殺後，許多人到台南市立殯儀館要看他最後一面，警方到場盤檢。圖／讀者提供
陳建文遭槍殺後，許多人到台南市立殯儀館要看他最後一面，警方到場盤檢。圖／讀者提供

角頭 殯儀館 警察

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