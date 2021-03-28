不滿開車被按喇叭 女毒品假釋犯揮刀嚇人吃官司

25歲黃姓女子曾因施用毒品被刑，經假釋出監並交付保護管束後，去7月間駕車行經台南市北區海安路3段與中華北路2段路口時，因不滿王姓女子駕車對她按鳴喇叭，涉嫌手持西瓜刀伸出車窗揮舞恫嚇王女，王女心生畏懼報警法辦起訴。台南地院依黃女觸犯恐嚇危害安全罪，累犯， 判處拘役10天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，黃姓女子曾因施用毒品案件，經台南地方法院判處有期徒刑，並接續執行後，2017年6月縮短刑期假釋出監並交付保護管束，至107年8月保護管束期滿未經撤銷假釋，視為徒刑執行完畢。

黃於去年7月11日下午1點多，駕駛轎車，行經台南市北區海安路3段與中華北路2段路口時，因不滿駕駛轎車王女對其按鳴喇叭，以手持西瓜刀伸出車窗揮舞方式恫嚇王女，造成王女心生畏懼，報警法辦起訴。